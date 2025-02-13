АЗ Алкмар
Галатасарай
«АЗ Алкмар»
Турнирное положение: команда из Алкмара смогла набрать 11 очков и финишировала на 19-м месте в турнирной таблице Лиги Европы.
«Сырные фермеры» смогли забить 13 мячей и столько же раз пропустили.
АЗ Алкмар — Галатасарай: коэффициенты букмекеров
В чемпионате страны команда из одноименного города имеет в своем активе 40 баллов и занимает четвертую строчку.
Последние матчи: в прошлых турах «АЗ Алкмар» победил «Зволле» (2:0) и «Виллем II» (2:0).
Также подопечные Мартена Мартенса выиграли у «Квик Бойс» (2:0) и шагнули в полуфинал национального Кубка.
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
В Лиге Европы же команде уступила «Ференцварошу» (3:4), но переиграла «Рому» (1:0).
Не сыграют: травмирован Сэм Вестервельд, дисквалифицирован Кристиан Белич.
Состояние команды: сейчас «АЗ Алкмар», как и всегда, борется за тройку сильнейших в чемпионате Нидерландов. В Лиге Европы же голландцы вряд ли смогут зацепиться за выход даже в полуфинал.
Зимой из «АЗ Алкмара» ушли только Лекинсио Зефейк и Дэйв Квакмэн, а вот не пришел никто.
«Галатасарай»
Турнирное положение: команда команда из Стамбула стала 14-й в турнирной таблице Лиги Европы с 13 зачетными баллами.
Стамбульцы смогли забить 19 мячей, а в свои ворота пропустили 16.
В чемпионате Турции «львы» набрали 57 баллов и идут на первой строчке в турнирной таблице.
Последние матчи: в прошлых турах стамбульский коллектив переиграл «Газиантеп» (1:0) и «Коньяспор» (1:0).
Также «Галатасарай» разгромил «Болуспор» (4:1) в Кубке Турции.
В Лиге Европы подопечные Окана Бурука уступили «Аяксу» (1:2) и сыграли вничью с киевским «Динамо» (3:3).
Не сыграют: травмирован Мауро Икарди, дисквалифицированы Виктор Осимхен, Давинсон Санчес и Лукас Торрейра. Ощутимые потери.
Состояние команды: в чемпионате Турции «Галатасарай» является главным фаворитом и претендентом на чемпионский титул. Команда намерена сохранить его у себя.
Также «Галатасарай» может побороться и за Кубок страны, а вот с Лигой Европы сложнее, тут соперники будут потяжелее. Зимой из команды ушли Вилфрид Заа, Миши Батшуайи, Виктор Нельсон и Николо Дзаньоло, а пришли Карлос Куэста, Пшемыслав Франковский, Альваро Мората и Ахмед Кутуджу.
Статистика для ставок
- «АЗ Алкмар» выиграл 3 последних матча
- «Галатасарай» проиграл только 1 матч из последних 30
- В 2024 году команды сыграли между собой вничью 1:1 в рамках Лиги Европы
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: «Галатасарай» — совсем небольшой фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.80, а победа «Будё-Глимта» — в 2.55.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.50 и 2.60.
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Прогноз: «АЗ Алкмар» играет дома и у «Галатасарая» ощутимые потери, поэтому турки не выглядят однозначными фаворитами. В первой игре все вполне может завершится вничью.
Ставка: ничья за 3.80.
Прогноз: обе команды в последнее время много забивают, поэтому ждет результативную встречу.
Ставка: тотал больше 3,5 за 2.15.