«АЗ Алкмар» сыграет против «Галатасарая» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Поединок пройдет 13 февраля, начало — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «АЗ Алкмар» — «Галатасарай», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«АЗ Алкмар»

Турнирное положение: команда из Алкмара смогла набрать 11 очков и финишировала на 19-м месте в турнирной таблице Лиги Европы.

«Сырные фермеры» смогли забить 13 мячей и столько же раз пропустили.

В чемпионате страны команда из одноименного города имеет в своем активе 40 баллов и занимает четвертую строчку.

Последние матчи: в прошлых турах «АЗ Алкмар» победил «Зволле» (2:0) и «Виллем II» (2:0).

Также подопечные Мартена Мартенса выиграли у «Квик Бойс» (2:0) и шагнули в полуфинал национального Кубка.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

В Лиге Европы же команде уступила «Ференцварошу» (3:4), но переиграла «Рому» (1:0).

Не сыграют: травмирован Сэм Вестервельд, дисквалифицирован Кристиан Белич.

Состояние команды: сейчас «АЗ Алкмар», как и всегда, борется за тройку сильнейших в чемпионате Нидерландов. В Лиге Европы же голландцы вряд ли смогут зацепиться за выход даже в полуфинал.

Зимой из «АЗ Алкмара» ушли только Лекинсио Зефейк и Дэйв Квакмэн, а вот не пришел никто.

«Галатасарай»

Турнирное положение: команда команда из Стамбула стала 14-й в турнирной таблице Лиги Европы с 13 зачетными баллами.

Стамбульцы смогли забить 19 мячей, а в свои ворота пропустили 16.

В чемпионате Турции «львы» набрали 57 баллов и идут на первой строчке в турнирной таблице.

Последние матчи: в прошлых турах стамбульский коллектив переиграл «Газиантеп» (1:0) и «Коньяспор» (1:0).

Также «Галатасарай» разгромил «Болуспор» (4:1) в Кубке Турции.

В Лиге Европы подопечные Окана Бурука уступили «Аяксу» (1:2) и сыграли вничью с киевским «Динамо» (3:3).

Не сыграют: травмирован Мауро Икарди, дисквалифицированы Виктор Осимхен, Давинсон Санчес и Лукас Торрейра. Ощутимые потери.

Состояние команды: в чемпионате Турции «Галатасарай» является главным фаворитом и претендентом на чемпионский титул. Команда намерена сохранить его у себя.

Также «Галатасарай» может побороться и за Кубок страны, а вот с Лигой Европы сложнее, тут соперники будут потяжелее. Зимой из команды ушли Вилфрид Заа, Миши Батшуайи, Виктор Нельсон и Николо Дзаньоло, а пришли Карлос Куэста, Пшемыслав Франковский, Альваро Мората и Ахмед Кутуджу.

Статистика для ставок

«АЗ Алкмар» выиграл 3 последних матча

«Галатасарай» проиграл только 1 матч из последних 30

В 2024 году команды сыграли между собой вничью 1:1 в рамках Лиги Европы

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Галатасарай» — совсем небольшой фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.80, а победа «Будё-Глимта» — в 2.55.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.50 и 2.60.

Прогноз: «АЗ Алкмар» играет дома и у «Галатасарая» ощутимые потери, поэтому турки не выглядят однозначными фаворитами. В первой игре все вполне может завершится вничью.

Ставка: ничья за 3.80.

Прогноз: обе команды в последнее время много забивают, поэтому ждет результативную встречу.

Ставка: тотал больше 3,5 за 2.15.