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    Выявят ли «АЗ Алкмар» и «Галатасарай» сильнейшего в первой игре?

    «АЗ Алкмар» — «Галатасарай». Ставка (к. 3.80) и прогноз на футбол, Лига Европы, 13 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «АЗ Алкмар» — «Галатасарай»
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    «Галатасарай»
    «АЗ Алкмар» сыграет против «Галатасарая» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Поединок пройдет 13 февраля, начало — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «АЗ Алкмар» — «Галатасарай», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/16 финала 13 Февраля 2025 года

    АЗ Алкмар

  • Алкмар
    •  АЗ Алкмар 23:00 Галатасарай

    Галатасарай

  • Стамбул
    •

    «АЗ Алкмар»

    Турнирное положение: команда из Алкмара смогла набрать 11 очков и финишировала на 19-м месте в турнирной таблице Лиги Европы.

    «Сырные фермеры» смогли забить 13 мячей и столько же раз пропустили.

    АЗ Алкмар — Галатасарай: коэффициенты букмекеров

    В чемпионате страны команда из одноименного города имеет в своем активе 40 баллов и занимает четвертую строчку.

    Последние матчи: в прошлых турах «АЗ Алкмар» победил «Зволле» (2:0) и «Виллем II» (2:0).

    Также подопечные Мартена Мартенса выиграли у «Квик Бойс» (2:0) и шагнули в полуфинал национального Кубка.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    В Лиге Европы же команде уступила «Ференцварошу» (3:4), но переиграла «Рому» (1:0).

    Не сыграют: травмирован Сэм Вестервельд, дисквалифицирован Кристиан Белич.

    Состояние команды: сейчас «АЗ Алкмар», как и всегда, борется за тройку сильнейших в чемпионате Нидерландов. В Лиге Европы же голландцы вряд ли смогут зацепиться за выход даже в полуфинал.

    Зимой из «АЗ Алкмара» ушли только Лекинсио Зефейк и Дэйв Квакмэн, а вот не пришел никто.

    «Галатасарай»

    Турнирное положение: команда команда из Стамбула стала 14-й в турнирной таблице Лиги Европы с 13 зачетными баллами.

    Стамбульцы смогли забить 19 мячей, а в свои ворота пропустили 16.

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    • В чемпионате Турции «львы» набрали 57 баллов и идут на первой строчке в турнирной таблице.

    Последние матчи: в прошлых турах стамбульский коллектив переиграл «Газиантеп» (1:0) и «Коньяспор» (1:0).

    Также «Галатасарай» разгромил «Болуспор» (4:1) в Кубке Турции.

    В Лиге Европы подопечные Окана Бурука уступили «Аяксу» (1:2) и сыграли вничью с киевским «Динамо» (3:3).

    Не сыграют: травмирован Мауро Икарди, дисквалифицированы Виктор Осимхен, Давинсон Санчес и Лукас Торрейра. Ощутимые потери.

    Состояние команды: в чемпионате Турции «Галатасарай» является главным фаворитом и претендентом на чемпионский титул. Команда намерена сохранить его у себя.

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    Также «Галатасарай» может побороться и за Кубок страны, а вот с Лигой Европы сложнее, тут соперники будут потяжелее. Зимой из команды ушли Вилфрид Заа, Миши Батшуайи, Виктор Нельсон и Николо Дзаньоло, а пришли Карлос Куэста, Пшемыслав Франковский, Альваро Мората и Ахмед Кутуджу.

    Статистика для ставок

    • «АЗ Алкмар» выиграл 3 последних матча

    • «Галатасарай» проиграл только 1 матч из последних 30

    • В 2024 году команды сыграли между собой вничью 1:1 в рамках Лиги Европы

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Галатасарай» — совсем небольшой фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.80, а победа «Будё-Глимта» — в 2.55.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.50 и 2.60.

    Прогноз: «АЗ Алкмар» играет дома и у «Галатасарая» ощутимые потери, поэтому турки не выглядят однозначными фаворитами. В первой игре все вполне может завершится вничью.

    Ставка: ничья за 3.80.

    Прогноз: обе команды в последнее время много забивают, поэтому ждет результативную встречу.

    Ставка: тотал больше 3,5 за 2.15.

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    «АЗ Алкмар» — «Галатасарай»: прогноз, ставка (3.80), статистика, коэффициенты матча 13.02.2025. Прогнозы на футбол. Выявят ли «АЗ Алкмар» и «Галатасарай» сильнейшего в первой игре?
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