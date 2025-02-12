Личка заявил, что Бителло хотел перейти в «Ботафого»

Главный тренерподелился мнением о ситуации с полузащитниом, который вовремя не явился на зимние сборы «бело-голубых».

«Когда он приехал в Абу‑Даби, мы встретились, поговорили. Есть вещи в жизни, на которые никак не можешь повлиять. В этой ситуации он как футболист хотел в "Ботафого", хорошее предложение, но клубы не договорились.

Это значит, он как игрок не может на это повлиять, и надо это принимать. Мы с ним говорили, и он сказал: Я хочу играть и показать себя. Если я остаюсь в клубе, я буду работать так, как всегда работал. Я буду играть хорошо, команда будет играть хорошо, это будет всем на пользу», — сказал Личка «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Бителло провел за «Динамо» 15 матчей, забил гол и сделал 8 голевых передач.