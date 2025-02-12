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    «Фейеноорд» — «Милан»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    Очная встреча «Фейеноорда» и «Милана» состоится 12 февраля на стадионе «Де Куйп» в Роттердаме. Начало игры в 23:00 по мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Как смотреть матч «Фейеноорд» — «Милан» онлайн в интернете — ниже в нашем превью.

    В активе «Фейеноорда» только две победы за пять игр. Хозяева вылетели из Кубка Нидерландов, уступив ПСВ. Они проиграли «Аяксу» в чемпионате, а также потерпели поражение 1:6 от «Лилля» в Лиге чемпионов после того, как разгромили дома «Баварию» со счетом 3:0.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    «Милан» проиграл только один матч из пяти. «Россонери» уступили 1:2 загребскому «Динамо» в ЛЧ. Фиаско стало третьим для них в этом розыгрыше, но оно не помешало им пройти в плей-офф. В случае победы миланцы продлят успешную серию, так как перед этим команда Консейсау обыграла «Рому» (3:1) и «Эмполи» (2:0).

    Прогнозы и ставки

    Прогнозы, ставки, коэффициенты на игру:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.90.

    • Букмекеры предлагают 3.70 на победу «Фейеноорда», 2.00 на победу «Милана» и 3.85 на ничью.

    • ИИ полагает, что команды разойдутся мировой с результатом 2:2.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Фейеноорд» — «Милан» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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