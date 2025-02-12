Как смотреть матч «Фейеноорд» — «Милан» онлайн в интернете — ниже в нашем превью.
В активе «Фейеноорда» только две победы за пять игр. Хозяева вылетели из Кубка Нидерландов, уступив ПСВ. Они проиграли «Аяксу» в чемпионате, а также потерпели поражение 1:6 от «Лилля» в Лиге чемпионов после того, как разгромили дома «Баварию» со счетом 3:0.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
«Милан» проиграл только один матч из пяти. «Россонери» уступили 1:2 загребскому «Динамо» в ЛЧ. Фиаско стало третьим для них в этом розыгрыше, но оно не помешало им пройти в плей-офф. В случае победы миланцы продлят успешную серию, так как перед этим команда Консейсау обыграла «Рому» (3:1) и «Эмполи» (2:0).
Прогнозы и ставки
Прогнозы, ставки, коэффициенты на игру:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.90.
- Букмекеры предлагают 3.70 на победу «Фейеноорда», 2.00 на победу «Милана» и 3.85 на ничью.
- ИИ полагает, что команды разойдутся мировой с результатом 2:2.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Фейеноорд» — «Милан» смотрите на LiveCup.Run.
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