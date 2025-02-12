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    Сдержит ли «Фейеноорд» «Милан»?

    «Фейеноорд» — «Милан». Гости выглядят фаворитом противостояния, но совершат ли сенсацию хозяева? Ответ — в прогнозе с коэффициентами 1.90 и 2.25

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    Прогноз и ставки на «Фейеноорд» — «Милан»
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    Кристиан Пулишич
    12 февраля в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов «Фейеноорд» на своем поле сыграет против «Милана». Начало игры — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Фейеноорд» — «Милан», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/16 финала 12 Февраля 2025 года

    Фейеноорд

  • Роттердам
    •  Фейеноорд 23:00 Милан

    Милан

  • Милан
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    «Фейеноорд»

    Турнирное положение: «Фейеноорд» по итогам основного раунда Лиги чемпионов занял 19-ю позицию, что и обеспечило ему выступление в стыковых матчах.

    Команда набрала 13 баллов благодаря победам над «Жироной», «Бенфикой», «Спартой» Прага и «Баварией», а также ничьей с «Манчестер Сити».

    Фейеноорд — Милан: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках 21-го тура нидерландского первенства «Фейеноорд» на своем поле разгромил «Спарту» Роттердам (3:0).

    В своем национальном чемпионате коллектив находится лишь на пятой позиции в зоне Лиги конференций с отставанием в три очка от зоны главного еврокубка (топ-3).

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Не сыграют: травмированы — Траунер, Стенгс, Зерруки, Плуг, Бейло, Надже, Лотомба, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Фейеноорд» проиграл три раза при одной победе.

    Такие результаты сулят хозяевам не лучшие шансы не то, что на победу, а даже на ничью, пусть и на своем поле, особенно если учесть перевес соперника в классе.

    Сантьяго Хименес, который в январе перешел в... «Милан» — лучший бомбардир команды в Лиге чемпионов текущего сезона с пятью голами.

    «Милан»

    Турнирное положение: «Милан» по итогам основного раунда Лиги чемпионов занял 13-ю позицию, что и обеспечило ему выступление в стыковых матчах.

    Команда набрала 15 баллов благодаря победам над «Брюгге», «Реалом», «Слованом» Братислава, «Црвеной Звездой» и «Жироной» при трех поражениях.

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    • Последние матчи: в своем прошлом поединке, который пришелся на итальянское первенство, «Милан» на чужом поле обыграл «Эмполи» (2:0).

    В своем национальном чемпионате коллектив по итогам 23-х поединков находится на седьмой позиции, лишь на четыре очка отставая от зоны Лиги чемпионов (топ-6).

    Не сыграют: травмированы — Лофтус-Чик, Бондо, Эмерсон и Флоренци, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести предыдущих матчах в разных турнирах «Милан» выиграл четыре раза при одной ничьей и одном поражении.

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    Такие результаты сулят гостям неплохие шансы на победу, и уж точно — на ничью, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть не убедительную форму соперника в последнее время.

    Кристиан Пулишич — лучший бомбардир команды в текущем розыгрыше Лиги чемпионов с четырьмя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Фейеноорд» проиграл

    • в трех из пяти последних матчей «Фейеноорда» забивала только одна команда

    • в трех из пяти последних матчей «Милан» выиграл при тотал больше 1,5 голов.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Милан» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.25. Ничья — в 3.60, победа «Фейеноорда» — в 3.05.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.70 и 2.15.

    Прогноз: в трех из пяти последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов. При этом в данных поединках забивали оба соперника.

    Между тем, в двух из четырех последних матчей хозяев были реализованы оба данных сценария.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.90.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь хозяева проиграли три из четырех последних своих матчей.

    Ставка: «Милан» победит за 2.25

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    «Фейеноорд» — «Милан»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 12.02.2025. Прогнозы на футбол. Сдержит ли «Фейеноорд» «Милан»?
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