12 февраля в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов «Фейеноорд» на своем поле сыграет против «Милана». Начало игры — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Фейеноорд» — «Милан», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Фейеноорд»

Турнирное положение: «Фейеноорд» по итогам основного раунда Лиги чемпионов занял 19-ю позицию, что и обеспечило ему выступление в стыковых матчах.

Команда набрала 13 баллов благодаря победам над «Жироной», «Бенфикой», «Спартой» Прага и «Баварией», а также ничьей с «Манчестер Сити».

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках 21-го тура нидерландского первенства «Фейеноорд» на своем поле разгромил «Спарту» Роттердам (3:0).

В своем национальном чемпионате коллектив находится лишь на пятой позиции в зоне Лиги конференций с отставанием в три очка от зоны главного еврокубка (топ-3).

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Не сыграют: травмированы — Траунер, Стенгс, Зерруки, Плуг, Бейло, Надже, Лотомба, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Фейеноорд» проиграл три раза при одной победе.

Такие результаты сулят хозяевам не лучшие шансы не то, что на победу, а даже на ничью, пусть и на своем поле, особенно если учесть перевес соперника в классе.

Сантьяго Хименес, который в январе перешел в... «Милан» — лучший бомбардир команды в Лиге чемпионов текущего сезона с пятью голами.

«Милан»

Турнирное положение: «Милан» по итогам основного раунда Лиги чемпионов занял 13-ю позицию, что и обеспечило ему выступление в стыковых матчах.

Команда набрала 15 баллов благодаря победам над «Брюгге», «Реалом», «Слованом» Братислава, «Црвеной Звездой» и «Жироной» при трех поражениях.

Последние матчи: в своем прошлом поединке, который пришелся на итальянское первенство, «Милан» на чужом поле обыграл «Эмполи» (2:0).

В своем национальном чемпионате коллектив по итогам 23-х поединков находится на седьмой позиции, лишь на четыре очка отставая от зоны Лиги чемпионов (топ-6).

Не сыграют: травмированы — Лофтус-Чик, Бондо, Эмерсон и Флоренци, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести предыдущих матчах в разных турнирах «Милан» выиграл четыре раза при одной ничьей и одном поражении.

Такие результаты сулят гостям неплохие шансы на победу, и уж точно — на ничью, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть не убедительную форму соперника в последнее время.

Кристиан Пулишич — лучший бомбардир команды в текущем розыгрыше Лиги чемпионов с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Фейеноорд» проиграл

в трех из пяти последних матчей «Фейеноорда» забивала только одна команда

в трех из пяти последних матчей «Милан» выиграл при тотал больше 1,5 голов.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Милан» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.25. Ничья — в 3.60, победа «Фейеноорда» — в 3.05.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.70 и 2.15.

Прогноз: в трех из пяти последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов. При этом в данных поединках забивали оба соперника.

Между тем, в двух из четырех последних матчей хозяев были реализованы оба данных сценария.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь хозяева проиграли три из четырех последних своих матчей.

Ставка: «Милан» победит за 2.25