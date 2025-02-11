1-й таймМанчестер Сити — РеалОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан Мбаппе«Манчестер Сити» — «Реал». Онлайн
  • 22:41
    • Дубль Дембеле позволил «ПСЖ» разгромить «Брест» в Лиге чемпионов
    Все новости спорта

    Семак: Особой радости нет от такой игры

    Футбол Зимний кубок РПЛ Футбол России Зенит Спартак
    Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о матче против «Спартака» (3:0).

    Сергей Семак
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Семак

    «Я думаю, обе команды были недовольны судейскими решениями, начиная с первых минут. Страсти накалялись и в какой‑то момент вылились в какую‑то словесную перепалку между одним из наших тренеров и Деяном. Его удалили. Я, как и он, не согласен со многими действиями. Для меня было важно, чтобы эта игра закончилась нормально, без травм, без драки. Потому что всё могло закончиться по любому сценарию. Особой радости нет от такой игры.

    Что сказал Станковичу? Ничего. Мы пошли. Он сказал, что не понимает. Я — что тоже. Меня не удалили, но я поддержал его, оставил команды в равных условиях», — цитирует Семака «Матч ТВ».

  • «Зенит» разобрал «Спартак» и показал, что готов к весне. У Семака новые козыри
  • Петербургский клуб не напрягаясь выиграл коммерческий турнир в Абу-Даби
  • Сегодня

    • Таким образом, «Зенит» стал победителем турнира.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли «горожане» добиться успеха на своем поле?
  • «Манчестер Сити» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • Создаст ли ПСВ проблемы для «Ювентуса»?
  • «Ювентус» — ПСВ. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • «Миллионеры» соорудят блицкриг
  • «Годой Крус» — «Ривер Плейт». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.71
  • Экспресс дня 11 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ювентус — ПСВ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Годой Крус — Ривер Плейт
  • Футбол
  • Послезавтра в 04:15
    •  1.89
  • Прогноз на матч Швеция — Канада
  • Хоккей
  • Послезавтра в 04:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Коринтианс — Сантос
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:35
    •  3.14
  • Экспресс дня 12 февраля
  • Завтра в 23:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Бублик — Эмбер
  • Теннис
  • Завтра в 21:30
    •  3.10
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры