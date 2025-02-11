Семак: Особой радости нет от такой игры

Главный тренер петербургскоговысказался о матче против(3:0).

«Я думаю, обе команды были недовольны судейскими решениями, начиная с первых минут. Страсти накалялись и в какой‑то момент вылились в какую‑то словесную перепалку между одним из наших тренеров и Деяном. Его удалили. Я, как и он, не согласен со многими действиями. Для меня было важно, чтобы эта игра закончилась нормально, без травм, без драки. Потому что всё могло закончиться по любому сценарию. Особой радости нет от такой игры.

Что сказал Станковичу? Ничего. Мы пошли. Он сказал, что не понимает. Я — что тоже. Меня не удалили, но я поддержал его, оставил команды в равных условиях», — цитирует Семака «Матч ТВ».

Таким образом, «Зенит» стал победителем турнира.