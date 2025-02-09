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    Симеоне: У нас было ощущение, что мы могли бы добиться большего в матче с «Реалом»

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    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о матче против «Реала» (1:1).

    Диего Симеоне
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    Диего Симеоне

    «Мы провели хороший первый тайм, но возле ворот соперника нам не хватало самообладания, чтобы сыграть лучше. Второй тайм начался с их гола, перекладины и более высокой интенсивности с их стороны. У Джулиано Симеоне были моменты, еще два — у Льоренте, и все закончилось ничьей, хотя обе команды думали, что могли бы добиться большего.

    Я думаю, мы могли бы лучше действовать в важных ситуациях вблизи штрафной, мы действовали не так четко, как в других матчах. Во втором тайме у нас было несколько контратак, в которых мы могли бы действовать лучше.

    Я думал, что были ситуации, в которых можно было действовать лучше, но мы не смогли. У нас было ощущение, что мы могли бы добиться чего-то большего», — цитирует Симоне Marca.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Реал» сохранил лидерство в чемпионате Испании с 50 очками. «Атлетико» имеет на очко меньше и идет следом за ним.

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