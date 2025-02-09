Анчелотти: Пенальти? Те, кто работают в футболе, не понимают этого

Главный тренервысказался о назначении пенальти в ворота его команды в матче чемпионата Испании против(1:1).

«ВАР вмешался, судья находился рядом с эпизодом и видел, что происходит. Я видел, как после ВАР был назначен похожий пенальти в матче "Атлетик" — "Жирона". Те, кто работают в футболе, не понимают этого.

Разрушаем ли мы футбол? Не хочу вступать в дискуссию, предпочитаю говорить об игре. Мы свели матч к ничьей, нас это приободряет, команда сыграла хорошо, особенно во втором тайме», — цитирует Анчелотти Marca.

Календарь и таблица испанской Примеры

«Реал» сохранил лидерство в чемпионате Испании с 50 очками. «Атлетико» имеет на очко меньше и идет следом за ним.