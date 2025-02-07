В матче 24-го тура Серии Асыграет на выезде с. Игра состоится 7 февраля на «Джузеппе Синигалья» в 22:45 мск.

Непростой календарь значительно потрепал нервы хозяевам. В пяти матчах они набрали только 4 очка, выиграв у «Удинезе» и добившись ничьи с «Лацио». В остальных случаях «Комо» потерпел поражение, в том числе от «Аталанты» и «Милана». Так что с топами клуб играет слабо.

«Юве» оклемался после двух неприятных поражений, разгромив дома «Эмполи» 4:1. В первом круге у «бьянконери» не было проблем с «Комо». Сейчас у них на кону стоит борьба за место в зоне Лиги чемпионов, поэтому у них есть отличная возможность вырваться вперед.

Прогнозы и ставки

Прогнозы и коэффициенты на игру:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.85.

подготовили прогноз с коэффициентом 1.85. Букмекеры дают следующие коэффициенты: 4.05 на победу «Комо», 3.50 на ничью, 2.01 на победу «Ювентуса».

Искусственный интеллект уверен, что матч закончится со счетом 1:0 в пользу «Ювентуса».

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Комо» — «Ювентус» смотрите на LiveCup.Run.

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