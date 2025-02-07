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    Вернется ли «Ювентус» в топ-4?

    «Комо» — «Ювентус». Гости находятся вне зоны Лиги чемпионов, но поднимутся ли они туда в этом туре? На что сделать ставку? Ответ — в прогнозе на футбол с коэффициентом 1.85

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    Прогноз и ставки на «Комо» — «Ювентус»
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    Душан Влахович
    7 февраля в 24-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Комо» и «Ювентус». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Комо» — «Ювентус», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 07 Февраля 2025 года

    Комо

  • Италия. Серия А
    •  Комо 22:45 Ювентус

    Ювентус

  • Турин
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    «Комо»

    Турнирное положение: «Комо» по итогам 23-х туров итальянского первенства набрал 22 очка и находится в нижней половине турнирной таблицы.

    Команда занимает 15-ю позицию в национальном чемпионате и только на два пункта опережает зону вылета (18-20-я строчки).

    Комо — Ювентус: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 23-го тура Серии А клуб в чужих стенах потерпел поражение от «Болоньи» (0:2).

    Перед этим коллектив также проиграл, когда в 22-м туре итальянского первенства теперь уже в домашних стенах оказался слабее «Аталанты» (1:2).

    Не сыграют: травмированы — Кемпф, ван дер Бремпт, Серхи Роберто, Альберто Морено, Габриэллони и Войвода, дисквалифицирован — Фадера.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Серию А, «Комо» три раза проиграл лишь при одной победе.

    Это не сулит хозяевам хороших шансов не то, что на победу, а даже ничью, пусть даже и на своем поле, с учетом того, что соперник явно превосходит их в классе.

    Патрик Кутроне — лучший бомбардир команды в Серии А с шестью голами.

    «Ювентус»

    Турнирное положение: «Ювентус» по итогам 23-х поединков итальянского первенства набрал 40 баллов и борется за выход в попадание в Лигу чемпионов.

    Команда занимает пятую строчку в зоне еврокубков (топ-6) и на два очка отстает от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в 23-м туре национального чемпионата клуб на чужом поле одержал разгромную победу над «Эмполи» (4:1).

    Перед этим коллектив в заключительном туре основного раунда Лиги чемпионов остался без очков, когда в чужих стенах потерпел поражение от «Наполи» (0:2).

    Не сыграют: травмированы — Камбьязо, Милик, Калюлю, Кабаль, Бремер, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Ювентус» выиграл только раз при двух поражениях и одной ничьей.

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    Такая форма вроде бы сулит гостям не лучшие шансы на победу, особенно на чужом поле, тем не менее, они явно превосходят соперника, поэтому более чем способны выиграть.

    Душан Влахович — лучший бомбардир команды в Серии А с восемью голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Комо» проиграл

    • в четырех из пяти последних матчей «Комо» забивали обе команды

    • в трех из четырех последних матчей «Ювентус» не выиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ювентус» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.00. Ничья — в 3.40, победа «Комо» — в 3.85.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.05 и 1.77.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их трех последних домашних поединках.

    При этом в двух из трех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 1.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Комо».

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.05

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