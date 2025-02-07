7 февраля в 24-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Комо» и «Ювентус». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Комо» — «Ювентус», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Комо»

Турнирное положение: «Комо» по итогам 23-х туров итальянского первенства набрал 22 очка и находится в нижней половине турнирной таблицы.

Команда занимает 15-ю позицию в национальном чемпионате и только на два пункта опережает зону вылета (18-20-я строчки).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 23-го тура Серии А клуб в чужих стенах потерпел поражение от «Болоньи» (0:2).

Перед этим коллектив также проиграл, когда в 22-м туре итальянского первенства теперь уже в домашних стенах оказался слабее «Аталанты» (1:2).

Не сыграют: травмированы — Кемпф, ван дер Бремпт, Серхи Роберто, Альберто Морено, Габриэллони и Войвода, дисквалифицирован — Фадера.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Серию А, «Комо» три раза проиграл лишь при одной победе.

Это не сулит хозяевам хороших шансов не то, что на победу, а даже ничью, пусть даже и на своем поле, с учетом того, что соперник явно превосходит их в классе.

Патрик Кутроне — лучший бомбардир команды в Серии А с шестью голами.

«Ювентус»

Турнирное положение: «Ювентус» по итогам 23-х поединков итальянского первенства набрал 40 баллов и борется за выход в попадание в Лигу чемпионов.

Команда занимает пятую строчку в зоне еврокубков (топ-6) и на два очка отстает от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в 23-м туре национального чемпионата клуб на чужом поле одержал разгромную победу над «Эмполи» (4:1).

Перед этим коллектив в заключительном туре основного раунда Лиги чемпионов остался без очков, когда в чужих стенах потерпел поражение от «Наполи» (0:2).

Не сыграют: травмированы — Камбьязо, Милик, Калюлю, Кабаль, Бремер, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Ювентус» выиграл только раз при двух поражениях и одной ничьей.

Такая форма вроде бы сулит гостям не лучшие шансы на победу, особенно на чужом поле, тем не менее, они явно превосходят соперника, поэтому более чем способны выиграть.

Душан Влахович — лучший бомбардир команды в Серии А с восемью голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Комо» проиграл

в четырех из пяти последних матчей «Комо» забивали обе команды

в трех из четырех последних матчей «Ювентус» не выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ювентус» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.00. Ничья — в 3.40, победа «Комо» — в 3.85.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.05 и 1.77.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их трех последних домашних поединках.

При этом в двух из трех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Комо».

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.05