Саласара в «Зените» не будет

Полузащитникне перейдет в

По информации «Чемпионата», португальский клуб уже вышел из переговоров по трансферу хавбека.

«Всем известно о существующих трудностях при транзакциях из России в Европу. В "Браге" боятся потерять одновременно и футболиста, и деньги. Никто не может гарантировать, что они дойдут по назначению, а не зависнут где-то», — сообщил источник.

В нынешнем сезоне Саласар провел за португальскую команду 20 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 6 голевых передач.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 16 миллионов евро.