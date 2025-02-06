ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александер ИсакИсак, Осимхен, Субименди и еще 12 игроков, которые станут главными героями летнего трансферного окна
    Все новости спорта

    Саласара в «Зените» не будет

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит Португалия Брага
    Полузащитник «Браги» Родриго Саласар не перейдет в «Зенит».

    Родриго Саласар
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Родриго Саласар

    По информации «Чемпионата», португальский клуб уже вышел из переговоров по трансферу хавбека.

    «Всем известно о существующих трудностях при транзакциях из России в Европу. В "Браге" боятся потерять одновременно и футболиста, и деньги. Никто не может гарантировать, что они дойдут по назначению, а не зависнут где-то», — сообщил источник.

    В нынешнем сезоне Саласар провел за португальскую команду 20 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 6 голевых передач.

    Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 16 миллионов евро.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» уверенно выйдет в финал Кубка лиги
  • «Ливерпуль» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • СКА выведет реализацию на привычно высокий уровень?
  • «Витязь» — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Сможет ли «Валенсия» выбить «Барселону» из Кубка?
  • «Валенсия» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.37
  • Экспресс дня 6 февраля
  • Сегодня в 23:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Витязь — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Валенсия — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Бавария — Вердер
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Брешия — Салернитана
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Штурм — Аустрия
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры