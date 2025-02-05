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    Молодежная сборная России может провести товарищеский матч с Японией

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    Сборная России до 21 года может провести несколько товарищеских международных матчей.

    Сборная России до 21 года
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    Сборная России до 21 года

    «Сборная России до 21 года может приехать в Анталию. В марте мы делаем турнир. Приедет около 15 команд. Куба, Япония, Казахстан, Узбекистан. Без проблем. Если российская сторона захочет, можно организовать два-три товарищеских матча», — сказал матч-агент ФИФА Реджеп Ясакан «СЭ».

    Недавно прошла жеребьевка отборочного турнира чемпионата Европы-2027 среди игроков до 21 года, России не было среди ее участников. Это значит, что наша молодежка не сыграет и на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.

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