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    Артета — 17-летнем Нванери: Ему пока нельзя быть с нами в одной раздевалке

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    Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал, что 17-летнему полузащитнику Итану Нванери по правилам запрещено находиться с командой в одной раздевалке.

    Этан Нванери
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    Этан Нванери

    «Когда вы видите, как эти двое (Льюис-Скелли и Нванери) идут рядом друг с другом, разговаривают друг с другом, между ними есть связь и химия.

    Я представляю, что для них это нечто особенное, потому что в данный момент они все еще находятся в разных раздевалках на тренировочной базе.

    Итан все еще не может находиться в нашей раздевалке, что невообразимо. Ему нужно переодеваться где-то еще, даже в день матча», — отметил главный тренер «Арсенала».

    Календарь и таблица АПЛ

    В этом сезоне Нванери провел за канониров в АПЛ 14 матчей, в которых забил 4 мяча. Также у него есть один гол в ЛЧ.

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