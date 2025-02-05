Артета — 17-летнем Нванери: Ему пока нельзя быть с нами в одной раздевалке

Этан Нванери Фото: globallookpress.com
«Когда вы видите, как эти двое (Льюис-Скелли и Нванери) идут рядом друг с другом, разговаривают друг с другом, между ними есть связь и химия.
Я представляю, что для них это нечто особенное, потому что в данный момент они все еще находятся в разных раздевалках на тренировочной базе.
Итан все еще не может находиться в нашей раздевалке, что невообразимо. Ему нужно переодеваться где-то еще, даже в день матча», — отметил главный тренер «Арсенала».
В этом сезоне Нванери провел за канониров в АПЛ 14 матчей, в которых забил 4 мяча. Также у него есть один гол в ЛЧ.