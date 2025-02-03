Уорд-Проуз вернулся в «Вест Хэм»

Центральный полузащитникостаток сезона проведет в, которому принадлежит.

Первую половину сезона 30-летний хавбек выступал на правах аренды за «Ноттингем Форест». Инициатором такого решения стал новый главный тренер молотобойцев Грэм Поттер.

«Наш клуб может подтвердить, что Джеймс Уорд-Праус возвращается в клуб. В прошлом сезоне 30-летний игрок сборной Англии забил семь голов и сделал 11 результативных передач за "Вест Хэм". Полузащитник добавит опыта, глубины и качества в состав команды главного тренера Грэма Поттера во второй половине сезона», — сказано в сообщении пресс-службы «Вест Хэма».

Календарь и таблица АПЛ

За «Ноттингем» в этом сезоне Уорд-Проуз сыграл всего 10 матчей в АПЛ и отдал одну голевую передачу.