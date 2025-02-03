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    Уорд-Проуз вернулся в «Вест Хэм»

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    Центральный полузащитник Джеймс Уорд-Проуз остаток сезона проведет в «Вест Хэме», которому принадлежит.

    Джеймс Уорд-Проуз
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    Джеймс Уорд-Проуз

    Первую половину сезона 30-летний хавбек выступал на правах аренды за «Ноттингем Форест». Инициатором такого решения стал новый главный тренер молотобойцев Грэм Поттер.

    «Наш клуб может подтвердить, что Джеймс Уорд-Праус возвращается в клуб. В прошлом сезоне 30-летний игрок сборной Англии забил семь голов и сделал 11 результативных передач за "Вест Хэм". Полузащитник добавит опыта, глубины и качества в состав команды главного тренера Грэма Поттера во второй половине сезона», — сказано в сообщении пресс-службы «Вест Хэма».

    Календарь и таблица АПЛ

    За «Ноттингем» в этом сезоне Уорд-Проуз сыграл всего 10 матчей в АПЛ и отдал одну голевую передачу.

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