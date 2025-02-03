Роналду: Призываю болельщиков «Реала» окружить Мбаппе заботой

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалииобратился к фанатам «Реала». Он попросил болельщиков позаботиться о форварде

«Я призываю болельщиков "Реала" окружить Мбаппе заботой. Он замечательный футболист, и "Реал" должен его поддерживать и защищать. Уверен, Мбаппе принесет много радости фанатам мадридского клуба.

Я очень тепло отношусь к Килиану, и дело не только в том, что в юности он восхищался мной, а я был его кумиром. Я действительно считаю Мбаппе великим игроком», — приводит слова Роналду Madrid Universal.

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Контракт 26-летнего Мбаппе с «Реалом» истекает летом 2029 года. В нынешнем сезоне Килиан в 44-х матчах забил 22 гола и сделал 4 ассиста.