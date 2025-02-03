Бакаев получил перелом ключицы на сборе в ОАЭ

Солтмурад Бакаев Фото: globallookpress.com
Бакаев неудачно упал на плечо на вечерней тренировке после одного из единоборств.
«Бакаев получил травму, которая потребует проведения оперативного вмешательства и дальнейшей реабилитации в расположении клуба. Операция пройдет в одной из клиник Дубая. Восстановление займет около шести недель.
Солтмурад — сильный духом игрок, и, уверен, морально справится с этой ситуацией. Мы всем клубом его поддерживаем и ждём скорейшего возвращения в строй», — заявил главный врач «Акрона» Руслан Засиев.
В нынешнем сезоне Бакаев в 21-м матче забил три гола и сделал два ассиста.
После 18 туров «Акрон» с 22 очками идет 9-м в таблице РПЛ.