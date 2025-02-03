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    Бакаев получил перелом ключицы на сборе в ОАЭ

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    Хавбек «Акрона» Солтмурад Бакаев получил перелом ключицы. Это случилось на тренировочном сборе в ОАЭ, сообщает пресс‑служба тольяттинского клуба.

    Солтмурад Бакаев
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    Солтмурад Бакаев

    Бакаев неудачно упал на плечо на вечерней тренировке после одного из единоборств.

    «Бакаев получил травму, которая потребует проведения оперативного вмешательства и дальнейшей реабилитации в расположении клуба. Операция пройдет в одной из клиник Дубая. Восстановление займет около шести недель.

    Солтмурад — сильный духом игрок, и, уверен, морально справится с этой ситуацией. Мы всем клубом его поддерживаем и ждём скорейшего возвращения в строй», — заявил главный врач «Акрона» Руслан Засиев.

    В нынешнем сезоне Бакаев в 21-м матче забил три гола и сделал два ассиста.

    Календарь и таблица РПЛ

    После 18 туров «Акрон» с 22 очками идет 9-м в таблице РПЛ.

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