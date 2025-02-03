Бакаев получил перелом ключицы на сборе в ОАЭ

Хавбек «Акрона»получил перелом ключицы. Это случилось на тренировочном сборе в ОАЭ, сообщает пресс‑служба тольяттинского клуба.

Бакаев неудачно упал на плечо на вечерней тренировке после одного из единоборств.

«Бакаев получил травму, которая потребует проведения оперативного вмешательства и дальнейшей реабилитации в расположении клуба. Операция пройдет в одной из клиник Дубая. Восстановление займет около шести недель.

Солтмурад — сильный духом игрок, и, уверен, морально справится с этой ситуацией. Мы всем клубом его поддерживаем и ждём скорейшего возвращения в строй», — заявил главный врач «Акрона» Руслан Засиев.

В нынешнем сезоне Бакаев в 21-м матче забил три гола и сделал два ассиста.

Календарь и таблица РПЛ

После 18 туров «Акрон» с 22 очками идет 9-м в таблице РПЛ.