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    Кобби Майну«Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас». Онлайн
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    Агент Помазуна: «Париж» интересовался Ильей, были варианты из Бельгии

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    Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы вратаря «Спартака» Ильи Помазуна, высказался о том, мог ли вратарь перебраться в европейский коллектив.

    Илья Помазун
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    Илья Помазун

    «Была авторизация на поиск клубов в Бельгии и во Франции. Рассматривали разные варианты. "Париж" интересовался Ильей, это команда из второй лиги, фарм-клуб "ПСЖ".

    Были варианты из высшей лиги Бельгии. Но в Европе окно закрывает в начале февраля, плюс были другие причины. И самое главное для меня, чтобы игрок был счастлив. А Илья уже заявил в интервью пресс-службе "Спартака", то рад оказаться в этом клубе», — приводит слова Сафонова «Спорт-Экспресс».

    Вратарь является воспитанником ЦСКА, в основном составе которого дебютировал в 2017 году. За команду провел 4 матча и пропустил 5 голов. С 2020 по 2024 год Помазун играл за «Урал».

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