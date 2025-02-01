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    АПЛ. «Ливепуль» в гостях у «Борнмута», «Арсенал» примет «Манчестер Сити», «Челси» — «Вест Хэм»

    Обзор матчей 24-го тура английской Премьер-лиги

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    Матчи 24-го тура английской Премьер-лиги пройдут с 1 по 3 февраля

    «Ноттингем Форест» — «Брайтон» 7:0

    В матче 24-го тура чемпионата Англии «Ноттингем Форест» разгромил «Брайтон» со счетом 7:0.

    Крис Вуд смог отметиться хет-триком, а Морган Гиббс-Уайт, Неко Уильямс и Жота Силва забили по разу. Также Льюс Данк поразил собственные ворота.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Ноттингем Форест — Брайтон энд Хоув Альбион 7:0
    Голы: 1:0 Льюис Данк (автогол) (12'), 2:0 Морган Гиббз-Уайт (25'), 3:0 Крис Вуд (32'), 4:0 Крис Вуд (64'), 5:0 Крис Вуд (пенальти) (69'), 6:0 Неко Уильямс (89'), 7:0 Жота Силва (90 + 1') Ноттингем Форест: Матц Зельс, Никола Миленкович, Мурилло (Вийи Боли, 72'), Морато, Неко Уильямс, Ола Эйна, Данило Оливейра (Николас Домингес, 65'), Эллиот Андерсон (Ибраим Сангаре, 82'), Морган Гиббз-Уайт (Жота Силва, 72'), Энтони Эланга, Крис Вуд (Тайво Авонийи, 82') Брайтон энд Хоув Альбион: Барт Вербрюгген, Тарик Лампти, Льюис Данк, Ян Паул ван Хекке, Йоэл Велтман, Жоао Педро (Диего Гомес, 46'), Каору Митома (Саймон Адингра, 46'), Джек Хиншелвуд (Matt O'Riley, 46'), Янкуба Минте, Дэнни Уэлбек (Эван Фергюсон, 73'), Жоржиньо Рюттер Предупреждения: Мурилло (7'), Дэнни Уэлбек (11'), Джек Хиншелвуд (20'), Fabian Hurzeler (58'), Барт Вербрюгген (90 + 2')

    «Ноттингем Форест» с 47 очками занимает третье место в АПЛ. «Брайтон» (34) — девятый.

    «Ньюкасл» — «Фулхэм»

    суббота, 1 февраля, 18:00 мск

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    «Челси» — «Вест Хэм»

    понедельник, 3 февраля, 23:00 мск

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