Команда Постекоглу проиграла 3 матча из 4 последних. Единственную победу за этот период она одержала как раза в ЛЕ, когда на выезде обыграла «Хоффенхайм» 3:2. Эта победа дала возможность «шпорам» подойти к матчу в числе восьмерки лучших. Сейчас у них 14 пунктов и теперь им нужно набрать еще 3 пункта, чтобы гарантировать себе прямой выход в плей-офф.
«Эльфсборг» набрал 10 очков и на 2 пункта опережает 25-е место. У гостей почти в кармане путевка в раунд стыков. Хватит даже ничьи. При этом в последних матчах шведы набирали по 3 пункта, обыграв «Ниццу» и «Карабах» (1:0).
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Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Аналитики LiveSport.Ru сделали прогноз на матч, коэффициент которого составляет 2.10.
- Букмекеры дают 1.28 на победу «Тоттенхэма» и 9.10 на победу «Эльфсборга». Ничья оценивается котировкой 6.60.
- ИИ ожидает разгрома гостей с результатом 6:0.
Трансляция матча
Смотрите прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» — «Эльфсборг» на сайте LiveCup.Run. Помимо этого на сайте доступны статистика и стартовые составы команд.
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