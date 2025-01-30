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    «Стяуа» — «Манчестер Юнайтед»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Лига Европы Футбол Англии Манчестер Юнайтед Стяуа Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    В матче 8-го тура Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» на выезде сыграет со «Стяуа». Поединок состоится 30 января в 23:00 по мск.

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    «Стяуа» не проигрывает в турнире четыре матча. В прошлом туре хозяева со счетом 3:2 на выезде победили «Карабах», после чего набрали 14 очков. Этого не хватило, чтобы обеспечить себе выход в 1/8 финала заранее. При этом сзади поджимает «Галатасарай».

    У МЮ 15 очков. В прошлый раз гости у себя дома выиграли 2:1 у «Рейнджерс». Это вывело их на 4-ю строчку. Однако подопечным Рубена Аморима лучше выиграть в этом матче. Тем более они смогли сделать это в четырех поединках турнира подряд.

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    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на поединок с коэффициентом 2.28.

    • Букмекеры считают фаворитом «Ман Юнайтед»: 5.60 и 1.64 на победу соответственно, 4.00 на ничью.

    • Искусственный интеллект уверен, что матч закончится нулевой ничьей.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Стяуа» — «Манчестер Юнайтед» смотрите на сайте LiveCup.Run.

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