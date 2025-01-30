Румынская «Стяуа» на своем поле примет английский «Манчестер Юнайтед» в заключительном 8-м туре основного этапа Лиги Европы. Встреча пройдет 30 января и начнется в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Стяуа» — «Манчестер Юнайтед», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Стяуа»

Турнирное положение: Румынская команда с 14 пунктами идет восьмой в таблице, но девятую позицию обходит лишь на один балл.

«Стяуа» выиграла четыре игры из семи проведенных, два раза сыграла вничью и потерпела одно фиаско, разница мячей составляет 10:7.

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Последние матчи: В прошлом туре Лиги Европы бухарестский клуб в Баку смог одолеть «Карабах» со счетом 3:2, дважды уступая по ходу поединка. После этого он обыграл в гостях «УТА Арад» со счетом 1:0 в рамках чемпионата Румынии, где он борется за золотые медали.

Не сыграют: У команды есть незначительные потери.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: В текущей еврокубковой компании «Стяуа» смотрится весьма неплохо и уже точно выйдет в плей-офф. В основной сетке Лиги Европы румыны провалились только в одном поединке, крупно уступив в гостях шотландскому «Рейнджерс» 0:4.

В остальных же шести встречах они дважды сыграли вничью и добыли четыре виктории, пропустив в этих играх всего лишь три гола при десяти забитых.

«Манчестер Юнайтед»

Турнирное положение: Английский коллектив с 15 баллами идет на четвертой строке и от второй отстает всего лишь на один пункт.

«Манчестер Юнайтед» в текущем розыгрыше ЛЕ еще не уступал, выиграв четыре матча при трех мировых исходах, разница мячей составляет 14:9.

Последние матчи: В своем предыдущем поединке в Лиге Европы «красные дьяволы» в родных стенах справились с шотландским «Рейнджерс», победив со счетом 2:1.

После этого они в рамках чемпионата Англии переиграли на выезде лондонский «Фулхэм» со счетом 1:0, но все равно остались во второй половине таблицы и существенно отстают от еврозоны.

Не сыграют: Джонни Эванс, Виктор Линделёф и Мэйсон Маунт — вне игры.

Состояние команды: В этом розыгрыше Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» смотрится неплохо. Хотя начал соревнование он с трех мировых результатов подряд. Но после этого коллектив отпраздновал четыре виктории кряду, однако в трех случаях победив с минимальной разницей в счете.

Всего же в отрезке своих шести минувших поединков с учетом всех турниров манкунианцы проиграли лишь в одном случае, расписали еще две мировые за это время и трижды победили.

Статистика для ставок

«Стяуа» в основной сетке ЛЕ проиграла лишь один поединок из семи проведенных при четырех выигрышах

«МЮ» в текущей ЛЕ не уступал, выиграв четыре раза и трижды сыграл вничью

Ранее между собой эти коллективы не встречались

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «МЮ» — 1.65, победа «Стяуа» — 5.40, ничья — 4.05.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.80 и 2.07 соответственно.

Прогноз: «Стяуа» вполне может отобрать очки у «МЮ» на своем поле, ведь манкунианцам будет здесь достаточно не проиграть для выхода сразу в 1/8 финала турнира.

Рекомендуемая ставка: 1Х за 2.28.

Прогноз: И не исключаем, что обе команды смогут отметиться результативными действиями, так как в текущем розыгрыше ЛЕ они редко уходили с поля без гола.

Ставка: обе забьют за 1.83.