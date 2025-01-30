Матч 8-го тура Лиги Европы междусостоится 30 января в 23:00 по мск на стадионе «Олимпико» в Риме.

«Рому» не устроит даже ничья. Команда Клаудио Раньери имеет 9 очков, при этом отрыв от 25-й позиции составляет всего один пункт. Таким образом, в зоне досягаемости конкурентов за выход в плей-офф. Ситуацию усложнило поражение 0:1 в прошлом туре от алкмарского АЗ.

«Айнтрахту» достаточно ничьи, так как команда ранее набрала 16 очков, выиграл 5 матчей из 7. За последние 5 туров «орлы» не справились только с «Лионом» (2:3). В прошлый раз у себя дома они обыграли всухую «Ференцварош» (2:0). Сейчас клуб идет вторым вслед за «Лацио».

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Прогнозы и ставки

Прогнозы и коэффициенты на игру:

Эксперты LiveSport.Ru предлагают ознакомиться с прогнозом с коэффициентом 2.25.

предлагают ознакомиться с прогнозом с коэффициентом 2.25. Букмекеры считают «Рому» фаворитом с коэффициентом 1.72. Ставки на победу «Айнтрахта» принимаются с коэффициентом 5.00, на ничью можно поставить за 3.90.

Искусственный интеллект ожидает, что «Айнтрахт» продолжит побеждать и выиграет 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Рома» — «Айнтрахт» и других поединков Лиги Европы смотрите на LiveCup.Run.

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