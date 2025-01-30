«Ювентус» — «Бенфика»: счет матча 0:2, обзор голов

Вангелис Павлидис Фото: globallookpress.com
Итальянский «Ювентус» уступил на своем поле португальской «Бенфике» со счетом 0:1.
Первый мяч на 16-й минуте с передачи Александра Баха забил греческий нападающий Вангелис Павлидис.
Точку в матче на 80-й минуте поставил Оркун Кекчю.
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Ювентус — Бенфика 0:2
Голы: 0:1 Вангелис Павлидис (16'), 0:2 Оркун Кёкчю (81') Предупреждения: Душан Влахович (55'), Николас Отаменди (63'), Александр Хартманн Бах (78')
«Бенфика» с 13 очками и «Ювентус» (12) будут играть в 1/16 финала турнира.