«Интер» — «Монако»: счет матча 3:0, обзор голов

Лаутаро Мартинес Фото: globallookpress.com
Итальянский «Интер» легко обыграл «Монако» со счетом 3:0.
Уже на 4-й минуте Лаутаро Мартинес открыл счет с пенальти.
На 12-й минуте был удален защитник монегасков Кристиан Мависса.
Через четыре минуты аргентинский нападающий замкнул передачу Николо Барелла и оформил дубль.
На 67-й минуте Лаутаро Мартинес оформил хет-трик.
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Интер — Монако 3:0
Голы: 1:0 Лаутаро Мартинес (пенальти) (4'), 2:0 Лаутаро Мартинес (16'), 3:0 Лаутаро Мартинес (67') Предупреждения: Денис Закария (3'), Вандерсон (45 + 3'), Бенжамен Павар (66'), Кристьян Аслани (81') Удаление: Кристиан Мависса (12')
«Интер» с 19 очками обеспечил себе место в 1/8 финала турнира. «Монако» будет играть в 1/16 финала.