«Интер» — «Монако»: счет матча 3:0, обзор голов

Завершился матч 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Итальянский «Интер» легко обыграл «Монако» со счетом 3:0.

Уже на 4-й минуте Лаутаро Мартинес открыл счет с пенальти.

На 12-й минуте был удален защитник монегасков Кристиан Мависса.

Через четыре минуты аргентинский нападающий замкнул передачу Николо Барелла и оформил дубль.

На 67-й минуте Лаутаро Мартинес оформил хет-трик.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги Интер — Монако 3:0 Голы: 1:0 Лаутаро Мартинес (пенальти) (4'), 2:0 Лаутаро Мартинес (16'), 3:0 Лаутаро Мартинес (67') Предупреждения: Денис Закария (3'), Вандерсон (45 + 3'), Бенжамен Павар (66'), Кристьян Аслани (81') Удаление: Кристиан Мависса (12')

«Интер» с 19 очками обеспечил себе место в 1/8 финала турнира. «Монако» будет играть в 1/16 финала.