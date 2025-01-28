Оби Микел: Для «Челси» Абрамович был тем самым парнем

Экс-футболист «Челси»раскритиковал нынешних владельцев лондонского клуба. Ранее президентом «Челси» был

«Я не слишком много знаю об этих американских владельцах, они называют это футболом или "соккером"? Тот, кто называет футбол "соккером", я не хочу с вами разговаривать, у вас явно нет знаний об игре. Нет, но Роман Абрамович был тем парнем, который тратил так много денег, привозил лучших, всегда следил за тем, чтобы мы были на вершине, каждый год мы выигрывали трофеи и соревновались.

Даже если мы не выигрывали, на следующий год мы обязаны были выиграть один-два трофея, для нас Роман был тем самым парнем», — приводит слова Оби Микела Chelsea News.

Роман Абрамович владел «Челси» с 2003 года. В мае 2022 года была осуществлена сделка по передаче клуба из собственности Абрамовича консорциуму Тодда Боули.