Воспитанник «Краснодара» может перейти в клуб МЛС

Бывший футболист «Краснодара»может продолжить карьеру в

В подписании Сулейманова, который в этом сезоне выступает за греческий «Арис», заинтересован «Спортинг Канзас-Сити», сообщает журналист Том Богерт.

Источник также отмечает, что вместе с Сулеймановым в американский клуб может перейти испанский атакующий полузащитник Ману Гарсия.

Общая сумма трансферов составит пять миллионов евро.

В текущем сезоне Сулейманов провел в греческой Суперлиге 12 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.