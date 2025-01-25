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    «Наполи» одержал волевую победу над «Ювентусом»

    «Наполи» — «Ювентус»: счет матча 2:1, обзор голов

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    В 22-м туре итальянской Серии А «Наполи» на своем поле обыграл «Ювентус» со счетом 2:1.

    Ромелу Лукаку
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    Ромелу Лукаку

    Гости вышли вперед на 43-й минуте после точного удара французского новичка Рандаля Коло Муани.

    «Наполи» смог сравнять счет на 57-й минуте, автором гола стал камерунский хавбек Андре Замбо-Ангисса, а голевую передачу ему отдал Марко Политано.

    Победу хозяевам на 69-й минуте с пенальти принес Ромелу Лукаку.

    Календарь и таблица Серии А

    Футбол. Италия. Серия А
    Наполи — Ювентус 2:1
    Голы: 0:1 Рандаль Коло Муани (43'), 1:1 Андре Франк Замбо Ангисса (57'), 2:1 Ромелу Лукаку (пенальти) (69') Наполи: Алекс Мерет, Джованни Ди Лоренцо, Амир Ррахмани, Жуан Жесус, Леонардо Спинаццола, Андре Франк Замбо Ангисса, Станислав Лоботка (Билли Гилмор, 89'), Скотт МакТоминай, Маттео Политано (Паскуале Маццокки, 82'), Ромелу Лукаку (Джованни Симеоне, 89'), Давид Нерес (Сириль Нгонж, 90') Ювентус: Микеле Ди Грегорио, Андреа Камбьязо (Николо Савона, 65'), Пьер Калюлю, Федерико Гатти, Теун Коопмейнерс, Хефрен Тюрам, Мануэль Локателли (Дуглас Луис, 74'), Уэстон Маккенни, Рандаль Коло Муани (Душан Влахович, 82'), Николас Гонсалес (Шику Консейсау, 74'), Кенан Йылдыз (Самюэль Мбангуля, 65') Предупреждения: Андреа Камбьязо (45'), Станислав Лоботка (72'), Леонардо Спинаццола (90 + 1'), Теун Коопмейнерс (90 + 5')

    В следующем туре «Ювентус» примет «Эмполи», а «Наполи» будет гостить у «Ромы».

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