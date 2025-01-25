Аморим: У нас два очень хороших голкипера

Главный тренервысказался о вратарской позиции в команде.

«Это всегда равная борьба, но в этом случае была использована ротация, все было продумано заранее. Ошибка Онана? Я тоже думаю про ту ошибку, но в данном случае была ротация.

Мы считаем, что у нас два очень хороших голкипера. Им нужно игровое время, им нужно определенное пространство в команде, так что была задумана ротация.

Та ошибка меня беспокоит, но мы продолжаем работать по тому же плану, что и на прошлой неделе», — цитирует Аморима ESPN.

Напомним, что вратарями «Манчестер Юнайтед» являются Андре Онана и Алтай Байындыр.