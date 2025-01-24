По очкам команды относительно друг друга находятся не так уж и далеко. У «Сент-Этьена» 17 пунктов, у «Осера» — 22. При этом первые занимают 17-е место в зоне плей-офф, а хозяева располагаюся на 11-й строчке в середине таблицы.
«Сент-Этьен» в прошлом туре сыграл вничью 1:1 с «Нантом», а «Осер» потерпел сухое поражение 0:2 от «Анже». Если «бургундцы» снова не выиграют, то продлят свою серию до семи матчей.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru дали прогноз на поединок, предложив на выбор две ставки. Ознакомиться с ними можно здесь.
- Букмекеры считают фаворитом «Осер», на победу которого они дают 2.09, тогда как на победу «Сент-Этьена» они предлагают 3.80. Ставка на ничью принимается с коэффициентом 3.50.
- Искусственный интеллект предсказывает победу «Сент-Этьена» со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Осер» — «Сент-Этьен», а также составы и статистику команд смотрите на LiveCup.Run.
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