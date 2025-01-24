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    «Осер» — «Сент-Этьен»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    «Осер» и «Сент-Этьен» откроют программу 19-го тура Лиги 1 Франции. Матч запланирован на 24 января 22:45 по мск.

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    По очкам команды относительно друг друга находятся не так уж и далеко. У «Сент-Этьена» 17 пунктов, у «Осера» — 22. При этом первые занимают 17-е место в зоне плей-офф, а хозяева располагаюся на 11-й строчке в середине таблицы.

    «Сент-Этьен» в прошлом туре сыграл вничью 1:1 с «Нантом», а «Осер» потерпел сухое поражение 0:2 от «Анже». Если «бургундцы» снова не выиграют, то продлят свою серию до семи матчей.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru дали прогноз на поединок, предложив на выбор две ставки. Ознакомиться с ними можно здесь.

    • Букмекеры считают фаворитом «Осер», на победу которого они дают 2.09, тогда как на победу «Сент-Этьена» они предлагают 3.80. Ставка на ничью принимается с коэффициентом 3.50.

    • Искусственный интеллект предсказывает победу «Сент-Этьена» со счетом 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Осер» — «Сент-Этьен», а также составы и статистику команд смотрите на LiveCup.Run.

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