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    «Осер» прервет свою серию без побед?

    «Осер» — «Сент-Этьен». Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, чемпионат Франции, 24 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Осер» — «Сент-Этьен»
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    «Осер»
    «Осер» на своем поле примет «Сент-Этьен» в 19-м туре французской Лиги 1. Поединок состоится 24 января и начнется в 2:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Осер» — «Сент-Этьен», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 24 Января 2025 года

    Осер

  • Осер
    •  Осер 22:45 Сент-Этьен

    Сент-Этьен

  • Франция. Лига 1
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    «Осер»

    Турнирное положение: Чемпион Франции 1996 года в текущем первенстве на данный момент находится на 11 месте в таблице, имея в активе 22 очка и на пять пунктов обходит красную зону.

    «Осер» выиграл шесть встреч из 18 проведенных, четыре поединка свел вничью и восемь раз уступал, разница мячей составляет 24:28.

    Осер — Сент-Этьен: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В предыдущем проведенном поединке «бургундцы» потерпели гостевое поражение от «Анже» со счетом 0:2, играя с середине первого тайма в меньшинстве. Туром ранее они поделили дома очки с «Лиллем» 0:0, а перед этим были повержены на выезде «Страсбургом» со счетом 1:3.

    Не сыграют: Защитник Габриел Ошо будет отбывать дисквалификацию.

    Календарь и таблица Лиги 1

    Состояние команды: К предстоящему матчу «Осер» подходит с 7-матчевой безвыигрышной серией во всех турнирах. За данный период коллектив три раза расписывал мировые и четыре встречи проиграл. В чемпионате за это время он трижды уступил и три раза сыграл вничью. И отметим, что в пяти из семи игр этого отрезка команда уходила с поля без забитого мяча, а свои ворота на замке смогла сохранит лишь в двух случаях.

    «Сент-Этьен»

    Турнирное положение: 10-кратный чемпион Франции в этом чемпионате на текущий момент с 17 очками разместился в зоне стыков (17 строка). От безопасной позиции его отделяют лишь дополнительные показатели, а прямой вылет клуб обходит на четыре пункта.

    «Сент-Этьен» пять встреч выиграл, два поединка свел вничью и потерпел 11 фиаско, разница забитых и пропущенных составляет 17:38.

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    • Последние матчи: в предыдущем туре первенства «зеленые» на своем поле поделили очки с соседом по турнирке «Нантом», сыграв вничью со счетом 1:1. До этого они в гостях уступили «ПСЖ» со счетом 1:2 и в родных стенах смогли одолеть «Реймс» — 3:1.

    Не сыграют: У команды есть некоторые проблемы с составом.

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    Состояние команды: В отрезке семи минувших встреч с учетом всех соревнований «Сент-Этьен» смог отпраздновать одну викторию, один поединок еще свел миром и потерпел пять поражений. В рамках Лиги 1 за это время команда по разу побеждала и играла вничью, а также четыре раза уступала. И отметим, что в четырех своих предыдущих играх чемпионата страны коллектив и забивал, и пропускал.

    Статистика для ставок

    • «Осер» дома в текущем чемпионате выиграл пять игр из девяти при трех ничьих и всего одном фиаско

    • «Сент-Этьен» на выезде в этом первенстве набрал всего балл в девяти матчах, проиграв восемь раз при одной мировой

    • В первом круге «Сент-Этьен» на своем поле обыграл «Осер» со счетом 3:1

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Осера» — 2.00, победа «Сент-Этьена» — 3.88, ничья — 3.88.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.81 и 2.06 соответственно.

    Прогноз: Не исключаем здесь обмена забитыми мячами, так как «Осер» дома редко кого отпускает сухим, а «Сент-Этьен» в своем последнем отрезке неизменно забивает.

    Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.80.

    Прогноз: И также еще поставим здесь на викторию бургундцев, которые в родных стенах выглядит сильно, а вот «зеленые» вне дома уж совсем слабы.

    Ставка: победа «Осера» 2.00.

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