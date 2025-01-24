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    «Манчестер Юнайтед» вырвал победу у «Рейнджерс» в матче ЛЕ

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    Завершились два матча 7-го тура общего этапа Лиги Европы.

    Фрагмент матча «Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс»
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    Фрагмент матча «Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс»

    В одной из встреч «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Рейнджерс» со счетом 2:1.

    На 52-й минуте вратарь шотландской команды Джек Батлэнд оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.

    «Рейнджерс» смог сравнять счет на 88-й минуте, отличился Сирил Дессерс.

    Уже на 90+2-й минуте полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш вновь вывел свою команду вперед — 2:1.

    Футбол. Лига Европы. Этап лиги
    Манчестер Юнайтед — Глазго Рейнджерс 2:1
    Голы: 1:0 Джек Батлэнд (автогол) (52'), 1:1 Сирил Дессерт (88'), 2:1 Бруну Фернандеш (90 + 2') Манчестер Юнайтед: Лени Йоро (Тирелл Маласиа, 55'), Маттейс де Лигт (Гарри Магуайр, 46'), Лисандро Мартинес, Диогу Далот, Тоби Колльер (Мануэль Угарте, 73'), Бруну Фернандеш, Кристиан Эриксен (Кобби Майну, 73'), Алехандро Гарначо, Алтай Байындыр, Амад Диалло, Джошуа Зиркзее (Расмус Хёйлунн, 82') Глазго Рейнджерс: Джек Батлэнд, Ридван Йылмаз (Леон Кинг, 90'), Жефте, Робин Проппер, Леон Балогун (Росс Маккосленд, 46'), Джеймс Тавернье, Недим Байрами (Сирил Дессерт, 71'), Николас Раскин, Коннор Баррон (Bailey Rice, 46'), Хамза Игаман, Вацлав Черны (Финдли Кертис, 59') Предупреждение: Жефте (80')

    После этого матча «Манчестер Юнайтед» занимает 4-е место в таблице с 15-ю баллами, а «Рейнджерс» — на 13-й строчке (11).

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    В параллельном матче ПАОК одолел пражскую «Славию» со счетом 2:0.

    В составе греческой команды голы записали на свой счет Штефан Шваб на 26-й минуте с пенальти и Яннис Константелиас на 56-й минуте с передачи российского форварда Федора Чалова.

    Футбол. Лига Европы. Этап лиги
    ПАОК — Славия П 2:0
    Голы: 1:0 Штефан Шваб (пенальти) (26'), 2:0 Яннис Константелиас (56') Предупреждения: Давид Доудера (24'), Хонни Отто (41'), Кирилл Десподов (59'), Иго Огбу (65')

    ПАОК располагается на 17-м месте с таблице (10 баллов), а «Славия» — на 31-й строчке (4).

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