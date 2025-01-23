«Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс»: составы, коэффициенты, прогноз

Стали известны стартовые составына матч 7-го тура общего этапа Лиги Европы.

«Манчестер Юнайтед»: Байындыр, де Лигт, Мартинес, Йоро, Дало, Эриксен, Коллайер, Фернандеш, Диалло, Зиркзе, Гарначо.

«Рейнджерс»: Батлэнд, Тавернье, Йылмаз, Проппер, Жефте, Балогун, Баррон, Раскин, Байрами, Черны, Игамане.

Матч между этими командами состоится сегодня, 23-го января в 23:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

После 6-и туров общего этапа Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» занимает 7-е место в таблице с 12-ю очками в активе. «Рейнджерс» — на 8-й позиции с 11-ю баллами.