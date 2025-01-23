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    «Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс»: стартовые составы команд на матч ЛЕ

    «Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс»: составы, коэффициенты, прогноз

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    Стали известны стартовые составы «Манчестер Юнайтед» и «Рейнджерс» на матч 7-го тура общего этапа Лиги Европы.

    Алехандро Гарначо — игрок «Манчестер Юнайтед»
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    Алехандро Гарначо — игрок «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед»: Байындыр, де Лигт, Мартинес, Йоро, Дало, Эриксен, Коллайер, Фернандеш, Диалло, Зиркзе, Гарначо.

    «Рейнджерс»: Батлэнд, Тавернье, Йылмаз, Проппер, Жефте, Балогун, Баррон, Раскин, Байрами, Черны, Игамане.

  • «Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс». Онлайн
  • Онлайн-трансляция матча 7-го тура Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс»
  • Сегодня

    • Матч между этими командами состоится сегодня, 23-го января в 23:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    После 6-и туров общего этапа Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» занимает 7-е место в таблице с 12-ю очками в активе. «Рейнджерс» — на 8-й позиции с 11-ю баллами.

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