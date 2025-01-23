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    «Айнтрахт» — «Ференварош»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Лига Европы Футбол Германии Айнтрахт Франкфурт Ференцварош Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    «Айнтрахт» примет «Ференцварош» в матче 7-го тура Лиги Европы УЕФА. Игра состоится 23 января в 23:00 мск.

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    «Айнтрахт» выиграл три последних официальных матча. 17 января «орлы» на своем поле всухую 2:0 победили дортмундскую «Боруссию» в Бундеслиге. Что касается ЛЕ, то здесь «Айнтрахт» идет шестым в таблице, имея 13 очков после 6 туров. В прошлом туре клуб проиграл 2:3 «Лиону», но перед поражением хозяева одержали четыре победы подряд.

    «Ференцварошу» в этом туре не позавидуешь. В прошлый раз он проиграл 0:5 ПАОКу и в случае очередной неудачи гости рискуют опуститься за пределы 24-й строчки, которая является границей зоны плей-офф. Примечательно, что в этом розыгрыше «фроди» ни разу не играли вничью.

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    Прогнозы и ставки

    Информация для тех, кто делает ставки:

    • Эксперты LiveSport.Ru выставили прогноз с коэффициентом 2.04, в котором предсказали победителя поединка с определенным исходом.

    • Букмекеры считают «Айнтрахт» фаворитом встречи за 1.43. Ставки на ничью и победу «Ференцвароша» принимаются с коэффициентами 5.15 и 6.80 соответственно.

    • По прогнозу ИИ, «Айнтрахт» победит «Ференцварош» со счетом 2:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Айнтрахт» — «Ференварош» смотрите на сайте LiveCup.Run.

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