«Манчестер Юнайтед» определился с кандидатами на усиление позиции центрального нападающего

по-прежнему рассчитывает приобрести нападающего перед закрытием январского трансферного окна.

По информации Daily Mirror, в шорт-лист «Манчестер Юнайтед» для усиления позиции центрального нападающего входят четыре игрока.

Источник утверждает, что речь идет о Бриане Мбёмо («Брентфорд»), Лиаме Делопе («Ипсвич»), Матеусе Кунье («Вулверхэмптон») и Джонатане Дэвиде («Лилль»).

Ранее сообщалось, что атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Антони близок к переходу в испанский «Бетис».

«Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги после 22 туров.