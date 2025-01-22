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    «Манчестер Юнайтед» определился с кандидатами на усиление позиции центрального нападающего

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    «Манчестер Юнайтед» по-прежнему рассчитывает приобрести нападающего перед закрытием январского трансферного окна.

    Матеус Кунья
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    Матеус Кунья

    По информации Daily Mirror, в шорт-лист «Манчестер Юнайтед» для усиления позиции центрального нападающего входят четыре игрока.

    Источник утверждает, что речь идет о Бриане Мбёмо («Брентфорд»), Лиаме Делопе («Ипсвич»), Матеусе Кунье («Вулверхэмптон») и Джонатане Дэвиде («Лилль»).

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    «Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги после 22 туров.

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