«Вильярреал» — «Мальорка»: счет матча 4:0, обзор голов

Голы в этой встрече забивали Логан Кошта, Алекс Баэна, Дани Парехо и Йереми Пино.
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Вильярреал — Мальорка 4:0
Голы: 1:0 Логан Кошта (20'), 2:0 Алекс Баэна (24'), 3:0 Даниэль Парехо (26'), 4:0 Ереми Пино (28') Вильярреал: Луис Жуниор, Кико Фемения, Хуан Фойт (Вилли Камбвала, 68'), Логан Кошта, Серхи Кардона, Пап Гуй (Рамон Терратс, 86'), Даниэль Парехо (Денис Суарес, 76'), Алекс Баэна, Ереми Пино (Pau Cabanes, 60'), Херар Морено (Николя Пепе, 68'), Тьерно Барри (Айосе Перес, 76') Мальорка: Доминик Грейф, Хоан Мохика, Антонио Раильо, Мартин Вальент (Валери Фернандес, 84'), Пабло Маффео (Матеу Морей, 46'), Серхи Дардер (Антонио Санчес, 46'), Саму Кошта (Хосе Копете, 46'), Омар Маскарель, Дани Родригес (Роберт Наварро, 46'), Ведат Мурики, Кайл Ларин (Такума Асано, 73') Предупреждения: Серхи Дардер (40'), Дани Родригес (45 + 4'), Jagoba Arrasate (84'), Хоан Мохика (89'), Алекс Баэна (90 + 2')
«Вильярреал» теперь пятый в таблице Ла Лиги с 33 очками. «Мальорка» (30) идет строчкой ниже.