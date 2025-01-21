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    «Монако» победил с минимальным счетом «Астон Виллу» в ЛЧ

    «Монако» — «Астон Вилла»: счет матча 1:0, обзор гола

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    В игре 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Монако» на своем поле был сильнее английской «Астон Виллы» со счетом 1:0.

    Вилфрид Синго забивает победный мяч
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    Вилфрид Синго забивает победный мяч

    Единственный мяч на 8-й минуте забил центральный защитник монегасков Вилфрид Синго, в том эпизоде ему ассистировал другой игрок обороны Тило Керер.

    Россиянин Александ Головин появился на поле на замену на 65-й минуте.

    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги
    Монако — Астон Вилла 1:0
    Гол: 1:0 Уилфрид Синго (8') Монако: Радослав Маецки, Вандерсон, Уилфрид Синго, Тило Керер, Кристиан Мависса, Денис Закария (Джордан Тезе, 78'), Магнес Аклиуше, Элисс Бен-Сегир (Александр Головин, 65'), Ламин Камара (Сунгуту Магасса, 65'), Такуми Минамино (Lucas Michal, 78'), Брил Эмболо Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Бубакар Камара, Лука Динь (Ян Матсен, 67'), Тайрон Мингс, Эзри Конса, Эмилиано Буэндия (Ламаре Богард, 86'), Юри Тилеманс, Мэтти Кэш, Олли Уоткинс, Морган Роджерс (Джейкоб Рэмси, 86'), Леон Бэйли (Джон Дуран, 56') Предупреждения: Лука Динь (49'), Морган Роджерс (82'), Александр Головин (90 + 2'), Бубакар Камара (90 + 2')

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Сейчас «Монако» располагается на 9-й позиции с 13 очками. «Астон Вилла» имеет такое же количество очков, но идет двумя строчками выше за счет лучшей разницы мячей.

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