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    «Фулхэм» разобрался с «Лестером», «Кристал Пэлас» справился с «Вест Хэмом»

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    В матче 22-го тура чемпионата Англии «Фулхэм» на выезде переиграла «Лестер» со счетом 2:0.

    Жан-Филип Матета
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    Жан-Филип Матета

    Забитыми мячами в этой игре смогли отметиться Эмил Смит-Роу и Адама Траоре.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Лестер — Фулхэм 0:2
    Голы: 0:1 Эмиль Смит-Роу (48'), 0:2 Адама Траоре (68') Лестер: Якуб Столарчик, Джеймс Джастин, Ваут Фас, Янник Вестергор, Виктор Кристансен, Гарри Уинкс (Оливер Скипп, 64'), Бубакари Сумаре, Билаль эль-Ханнус (Кейси Макатир, 64'), Джордан Айю (Факундо Буонанотте, 71'), Стефи Мавидиди (Патсон Дака, 71'), Джейми Варди Фулхэм: Бернд Лено, Энтони Робинсон, Кэлвин Бейсси, Йоаким Андерсен, Тимоти Кастань, Эмиль Смит-Роу (Томас Кейрни, 80'), Гарри Уилсон (Джошуа Кинг, 90'), Сандер Берге, Саша Лукич (Исса Диоп, 90'), Рауль Хименес (Родриго Мунис, 71'), Алекс Айуоби (Адама Траоре, 46') Предупреждения: Янник Вестергор (44'), Саша Лукич (54'), Кейси Макатир (88'), Ваут Фас (90 + 4')

    У «Фулхэма» теперь стало 33 очка и девятое место. В активе «Лестера» осталось 14 баллов и 19-я строчка.

    Календарь и таблица АПЛ

    В параллельной игре «Кристал Пэлас» в гостях взял верх над «Вест Хэмом» — 2:0.

    Авторами точных ударов этом противостоянии стали Жан-Филип Матета, который отметился дублем.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Вест Хэм — Кристал Пэлас 0:2
    Голы: 0:1 Жан-Филипп Матета (48'), 0:2 Жан-Филипп Матета (пенальти) (89') Вест Хэм: Лукаш Фабиански, Константинос Мавропанос, Макс Килман, Аарон Крессвел (Oliver Scarles, 56'), Аарон Ван-Биссака, Эдсон Альварес (Luis Guilherme, 83'), Эмерсон (Льюис Орфорд, 56'), Родригес Гидо (Карлос Солер, 46'), Лукас Пакета (Дэнни Ингс, 56'), Мохаммед Кудус, Tomas Soucek Кристал Пэлас: Дин Хендерсон, Тайрик Митчелл, Даниэль Муньос, Марк Гехи, Максанс Лакруа, Крис Ричардс, Эберечи Эзе (Эдвард Нкетиа, 78'), Даити Камада, Уилл Хьюз (Натаниэл Клайн, 90'), Жан-Филипп Матета (Джеффри Шлупп, 90'), Исмаила Сарр (Justin Devenny, 68') Предупреждения: Эдсон Альварес (34'), Константинос Мавропанос (46'), Константинос Мавропанос (80')

    «Кристал Пэлас» набрал 27 очков и идет на 12-м месте, «Вест Хэм» (26) — 14-й.

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