Консейсау: «Ювентус» был голоднее, мы могли пропустить больше

Главный тренерподвел итог матча против(0:2).

«Первый тайм был равным, второй — другим. "Ювентус" был голоднее, мы могли пропустить больше. Я несу ответственность. Первый шаг к победе в матче — это желание выиграть, сегодня мы этого не хотели. Сейчас январь, у нас не должно закачиваться топливо.

Нам нужно, чтобы дома был пустой холодильник, чтобы мы были голоднее. Я тренировал другие команды, поменьше, которые не были так хороши в плане техники, но у них было невероятное желание.

Нам нужно расти, а если мы играем за "Милан", то тем более. Нам нужно дать себе повод для гордости. В перерыве мне не удалось привить ребятам желание отреагировать.

Мы не можем всегда полагаться на самых опытных игроков. У каждого есть свои обязанности. Мы не должны возлагать всю ответственность на Леау, Тео или Меньяна. Очевидно, что они не должны уклоняться от ответственности, но ее груз лежит на плечах каждого.

Я знаю, что происходит, я играл двадцать пять лет. В такие моменты винят тех, у кого больше опыта, но никто не должен уходить от ответственности», — цитирует Консейсау сайт Джанлуки Ди Марцио.

Календарь и таблица Серии А

«Ювентус» смог набрать 37 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице Серии А. У «Милана» остался 31 балл и восьмая строчка.