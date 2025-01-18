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    Консейсау: «Ювентус» был голоднее, мы могли пропустить больше

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    Главный тренер «Милана» Сержиу Консейсау подвел итог матча против «Ювентуса» (0:2).

    Сержиу Консейсау
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    Сержиу Консейсау

    «Первый тайм был равным, второй — другим. "Ювентус" был голоднее, мы могли пропустить больше. Я несу ответственность. Первый шаг к победе в матче — это желание выиграть, сегодня мы этого не хотели. Сейчас январь, у нас не должно закачиваться топливо.

    Нам нужно, чтобы дома был пустой холодильник, чтобы мы были голоднее. Я тренировал другие команды, поменьше, которые не были так хороши в плане техники, но у них было невероятное желание.

    Нам нужно расти, а если мы играем за "Милан", то тем более. Нам нужно дать себе повод для гордости. В перерыве мне не удалось привить ребятам желание отреагировать.

    Мы не можем всегда полагаться на самых опытных игроков. У каждого есть свои обязанности. Мы не должны возлагать всю ответственность на Леау, Тео или Меньяна. Очевидно, что они не должны уклоняться от ответственности, но ее груз лежит на плечах каждого.

    Я знаю, что происходит, я играл двадцать пять лет. В такие моменты винят тех, у кого больше опыта, но никто не должен уходить от ответственности», — цитирует Консейсау сайт Джанлуки Ди Марцио.

    Календарь и таблица Серии А

    «Ювентус» смог набрать 37 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице Серии А. У «Милана» остался 31 балл и восьмая строчка.

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