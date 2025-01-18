Туринцы перед этой игрой не смогли выиграть в четырех матчах подряд. В чемпионате Италии «бьянконери» трижды сыграли вничью. В прошлом туре хозяева расписали мировую 1:1 с «Аталантой», а перед этим разошлись миром с «Торино» (1:1) и «Фиорентиной» (2:2).
«Милан» на радостях после победы в Суперкубке Италии продолжил беспроигрышную серию, которая длится уже 8 игр подряд. «Россонери» в последних турах сыграл вничью 1:1 с «Кальяри» и обыграл со счетом 2:1 «Комо».
«Юве» имеет 34 очка, что на 3 пункта больше, чем у «Милана». Он находится на 5-й строчке в зоне Лиги Европы, тогда как «Милан» идет 7-м и преследует «Фиорентину» в борьбе за позицию в зоне Лиги конференций.
Прогнозы и ставки
3 января команды провели встречу в полуфинале Суперкубка Италии, в которой «Милан» выиграл 2:1. До этого команды дважды подряд сыграли нулевую ничью.
- Букмекеры считают фаворитом «Ювентус»: коэффициенты составляют 2.36 на «Юве», 3.25 на ничью, 3.35 на «Милан».
- Аналитики сайта LiveSport.Ru предложили свой прогноз, коэффициент которого составляет 1.95.
- Искусственный интеллект ожидает, что команды в третий раз подряд сыграю нулевую в Серии А.
Трансляция матча
Смотрите прямую трансляцию матча «Ювентус» — «Милан» на сайте LiveCup.Run. Там также можно найти статистику, стартовые составы и коэффициенты на матч.
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