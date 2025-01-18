18 января в Турине состоится центральный поединок 21-го тура итальянской Серии А, в которомпримет. Команды начнут матч в 20:00 по мск.

Туринцы перед этой игрой не смогли выиграть в четырех матчах подряд. В чемпионате Италии «бьянконери» трижды сыграли вничью. В прошлом туре хозяева расписали мировую 1:1 с «Аталантой», а перед этим разошлись миром с «Торино» (1:1) и «Фиорентиной» (2:2).

«Милан» на радостях после победы в Суперкубке Италии продолжил беспроигрышную серию, которая длится уже 8 игр подряд. «Россонери» в последних турах сыграл вничью 1:1 с «Кальяри» и обыграл со счетом 2:1 «Комо».

«Юве» имеет 34 очка, что на 3 пункта больше, чем у «Милана». Он находится на 5-й строчке в зоне Лиги Европы, тогда как «Милан» идет 7-м и преследует «Фиорентину» в борьбе за позицию в зоне Лиги конференций.

Прогнозы и ставки

3 января команды провели встречу в полуфинале Суперкубка Италии, в которой «Милан» выиграл 2:1. До этого команды дважды подряд сыграли нулевую ничью.

Букмекеры считают фаворитом «Ювентус»: коэффициенты составляют 2.36 на «Юве», 3.25 на ничью, 3.35 на «Милан».

Аналитики сайта LiveSport.Ru предложили свой прогноз, коэффициент которого составляет 1.95.

предложили свой прогноз, коэффициент которого составляет 1.95. Искусственный интеллект ожидает, что команды в третий раз подряд сыграю нулевую в Серии А.

Трансляция матча

Смотрите прямую трансляцию матча «Ювентус» — «Милан» на сайте LiveCup.Run. Там также можно найти статистику, стартовые составы и коэффициенты на матч.

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