ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дарвин НуньесУбойная сила. Рашфорд, Нуньес, Влахович и еще 7 лучших нападающих, доступных в январе Ислам Махачев и Арман ЦарукянНокаут от Царукяна, гильотина Прохазки и еще 5 необычных ставок на бои UFC 311 Мохамед СалахНовая экономическая реальность. Совсем скоро трансферы от 100 млн евро станут редкостью
    Все новости спорта

    Прервет ли «Ювентус» беспроигрышную серию «Милана»?

    «Ювентус» — «Милан». Гости не проиграли восемь последних матчей, но избегут ли они неудачи 18 января? На что сделать ставку? Ответ — в прогнозе на футбол с коэффициентом 1.95

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Милан Прогнозы на Ювентус Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Ювентус» — «Милан»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Альваро Мората
    18 января в 21-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Ювентус» и «Милан». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ювентус» — «Милан», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 18 Января 2025 года

    Ювентус

  • Турин
    •  Ювентус 20:00 Милан

    Милан

  • Милан
    •

    «Ювентус»

    Турнирное положение: «Ювентус» по итогам 19-ти поединков итальянского первенства набрал 34 очка и борется за выход в Лигу чемпионов.

    Команда занимает пятую строчку и на два балла отстает от зоны главного еврокубка (топ-4), а также на два пункта опережает шестую «Фиорентину».

    Ювентус — Милан: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 19-го тура Серии А «бьянконери» на чужом поле сыграли вничью с «Аталантой» (1:1).

    Перед этим коллектив довольствовался очередной мировой, когда в 20-м туре итальянского первенства «Старая Синьора» с аналогичным счетом на выезде поделила очки в дерби с «Торино».

    Не сыграют: травмированы — Влахович, Милик, Бремер и Кабаль, дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Ювентус» ни разу не выиграл при трех ничьих и одном поражении.

    Такие результаты сулят хозяевам не лучшие шансы на победу, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть их ничейный синдром в текущем сезоне, а также нынешнюю форму соперника.

    Душан Влахович — лучший бомбардир команды в Серии А текущего сезона с семью голами.

    «Милан»

    Турнирное положение: «Милан» по итогам 19-ти поединков итальянского первенства набрал 31 балл и борется за попадание в еврокубки.

    Команда занимает седьмую строчку и на один пункт отстает от зоны континентальных турниров (топ-6), а также на три очка от нынешнего соперника.

  • Трансферный дайджест. 6 — 13 января
  • Уокеру надоело в «Ман Сити», ЦСКА укрепит центр обороны бразильцем, Мармуш пойдет на повышение в АПЛ
  • 13/01/2025

    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в 19-м туре национального чемпионата «россонери» на чужом поле одержали победу над «Комо» (2:1).

    Перед этим коллектив в 20-м туре итальянского первенства потерял очки, когда в домашних стенах разошелся мировой с «Кальяри» с результатом 1:1.

    Не сыграют: травмированы — Лофтус-Чик, Чуквуэзе, Флоренци, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в восьми последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Милан» ни разу не проиграл при пяти победах и трех ничьих.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Такая форма позволяет гостям рассчитывать если не на три очка, то хотя бы на один балл, пусть даже и на чужом поле, что, правда, будет непросто.

    Альваро Мората, Кристиан Пулишич и Тиджани Рейндерс — лучшие бомбардиры команды и Серии А с пятью голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти последних матчах «Ювентуса» забивали обе команды

    • в трех из четырех последних матчей «Милана» забивали больше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Милан» выиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ювентус» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.15. Ничья — в 3.25, победа «Милана» — в 3.65.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.15 и 1.70.

    Прогноз: в пяти последних матчах гостей забивали оба соперника. Так было и в их трех последних выездных поединках.

    При этом в пяти последних матчах хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 1.95.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних поединков «Милана».

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.15

    Ещё прогнозы на спорт
    2.16
  • Прогноз на матч Сибирь — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Спартак Субботица — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Авангард — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Карабах — Шамахы
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Спартак — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Аль-Таавун — Аль-Наср
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Хатайспор — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Монпелье — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  3.80
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Картахена — Овьедо
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Сампдория — Чезена
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Ювентус» — «Милан»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 18.01.2025. Прогнозы на футбол. Прервет ли «Ювентус» беспроигрышную серию «Милана»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры