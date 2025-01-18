18 января в 21-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Ювентус» и «Милан». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ювентус» — «Милан», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ювентус»

Турнирное положение: «Ювентус» по итогам 19-ти поединков итальянского первенства набрал 34 очка и борется за выход в Лигу чемпионов.

Команда занимает пятую строчку и на два балла отстает от зоны главного еврокубка (топ-4), а также на два пункта опережает шестую «Фиорентину».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 19-го тура Серии А «бьянконери» на чужом поле сыграли вничью с «Аталантой» (1:1).

Перед этим коллектив довольствовался очередной мировой, когда в 20-м туре итальянского первенства «Старая Синьора» с аналогичным счетом на выезде поделила очки в дерби с «Торино».

Не сыграют: травмированы — Влахович, Милик, Бремер и Кабаль, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Ювентус» ни разу не выиграл при трех ничьих и одном поражении.

Такие результаты сулят хозяевам не лучшие шансы на победу, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть их ничейный синдром в текущем сезоне, а также нынешнюю форму соперника.

Душан Влахович — лучший бомбардир команды в Серии А текущего сезона с семью голами.

«Милан»

Турнирное положение: «Милан» по итогам 19-ти поединков итальянского первенства набрал 31 балл и борется за попадание в еврокубки.

Команда занимает седьмую строчку и на один пункт отстает от зоны континентальных турниров (топ-6), а также на три очка от нынешнего соперника.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в 19-м туре национального чемпионата «россонери» на чужом поле одержали победу над «Комо» (2:1).

Перед этим коллектив в 20-м туре итальянского первенства потерял очки, когда в домашних стенах разошелся мировой с «Кальяри» с результатом 1:1.

Не сыграют: травмированы — Лофтус-Чик, Чуквуэзе, Флоренци, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Милан» ни разу не проиграл при пяти победах и трех ничьих.

Такая форма позволяет гостям рассчитывать если не на три очка, то хотя бы на один балл, пусть даже и на чужом поле, что, правда, будет непросто.

Альваро Мората, Кристиан Пулишич и Тиджани Рейндерс — лучшие бомбардиры команды и Серии А с пятью голами.

Статистика для ставок

в пяти последних матчах «Ювентуса» забивали обе команды

в трех из четырех последних матчей «Милана» забивали больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Милан» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ювентус» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.15. Ничья — в 3.25, победа «Милана» — в 3.65.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.15 и 1.70.

Прогноз: в пяти последних матчах гостей забивали оба соперника. Так было и в их трех последних выездных поединках.

При этом в пяти последних матчах хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних поединков «Милана».

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.15