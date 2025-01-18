«Ювентус» — «Милан»: счет матча 2:0, обзор голов

Тимоти Веа Фото: globallookpress.com
Открыл счет в матче Самюэль Мбангула, а удвоил преимущество в счете Тимоти Веа.
Футбол. Италия. Серия А
Ювентус — Милан 2:0
Голы: 1:0 Самюэль Мбангуля (59'), 2:0 Тимоти Уэа (64') Ювентус: Микеле Ди Грегорио, Федерико Гатти, Пьер Калюлю, Андреа Камбьязо, Уэстон Маккенни, Мануэль Локателли, Хефрен Тюрам (Николо Фаджоли, 83'), Теун Коопмейнерс (Дуглас Луис, 75'), Кенан Йылдыз (Тимоти Уэа, 46'), Самюэль Мбангуля (Vasilije Adzic, 90'), Николас Гонсалес (Душан Влахович, 83') Милан: Мик Меньян, Тео Эрнандес, Фикайо Томори, Тейьяни Рейндерс (Филиппо Терраччано, 80'), Юнус Муса, Юссуф Фофана, Исмаэль Беннасер (Alejandro Jimenez, 63'), Маттео Габбиа, Тэмми Абрахам (Лука Йович, 80'), Рафаэл Леау, Эмерсон Роял (Франческо Камарда, 74') Предупреждения: Исмаэль Беннасер (61'), Эмерсон Роял (72')
«Ювентус» смог набрать 37 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице Серии А. У «Милана» остался 31 балл и восьмая строчка.