«Хетафе» в прошлом туре на выезде обыграл «Лас-Пальмас» 2:1. Это позволило хозяевам отойти от зоны вылета на 2 пункта и сейчас они занимают 16-ю строчку. Тем не менее это была лишь вторая победа в пяти играх турнира.
«Барселона» в последнее время результатами в Примере не радует. У команды Ханси Флика лишь одна победа в пяти последних выступлениях. Недавнее поражение 0:1 от «Леганеса» стало настоящим ударом для каталонцев. Добить гостей решил «Атлетико», который одержал в Барселоне историческую победу 2:1. По итогу «блауграна» опустились на 3-ю строчку. Имея 38 очков, они отстают от «Реала» и «Атлетико» на 5 и 6 очков соответственно.
Прогнозы и ставки
«Барса» выиграла две последних встречи с «Хетафе», при этом в шести играх подряд каталонцы не пропустили ни одного мяча от «горожан».
- Букмекеры считают, что обмен голами менее вероятен — 2.02 в пользу «да» и 1.79 в пользу «нет». Что касается фаворита, то им является «Барса» — 7.30 и 1.48 соответственно.
- Эксперты LiveSport.Ru ожидают, что «Барселона» подтвердит статус фаворита в результативном поединке. Прогноз можно почитать здесь.
- ИИ ставит на «Барсу» и прогнозирует ее победу со счетом 2:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Хетафе» — «Барселона» можно посмотреть на сайте LiveCup.Run.
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