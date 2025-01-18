проведут очную встречу в матче 20-го тура испанской Примеры, который состоится 18 января на стадионе «Колизей» в 23:00 по мск.

«Хетафе» в прошлом туре на выезде обыграл «Лас-Пальмас» 2:1. Это позволило хозяевам отойти от зоны вылета на 2 пункта и сейчас они занимают 16-ю строчку. Тем не менее это была лишь вторая победа в пяти играх турнира.

«Барселона» в последнее время результатами в Примере не радует. У команды Ханси Флика лишь одна победа в пяти последних выступлениях. Недавнее поражение 0:1 от «Леганеса» стало настоящим ударом для каталонцев. Добить гостей решил «Атлетико», который одержал в Барселоне историческую победу 2:1. По итогу «блауграна» опустились на 3-ю строчку. Имея 38 очков, они отстают от «Реала» и «Атлетико» на 5 и 6 очков соответственно.

Прогнозы и ставки

«Барса» выиграла две последних встречи с «Хетафе», при этом в шести играх подряд каталонцы не пропустили ни одного мяча от «горожан».

Букмекеры считают, что обмен голами менее вероятен — 2.02 в пользу «да» и 1.79 в пользу «нет». Что касается фаворита, то им является «Барса» — 7.30 и 1.48 соответственно.

Эксперты LiveSport.Ru ожидают, что «Барселона» подтвердит статус фаворита в результативном поединке. Прогноз можно почитать здесь.

ожидают, что «Барселона» подтвердит статус фаворита в результативном поединке. Прогноз можно почитать здесь. ИИ ставит на «Барсу» и прогнозирует ее победу со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Хетафе» — «Барселона» можно посмотреть на сайте LiveCup.Run.

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