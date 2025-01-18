Обе команды подошли к игре после побед. «Арсенал» в прошлом туре обыграл «Тоттенхэм» 2:1, а «Астон Вилла» со счетом 1:0 обыграла на выезде «Эвертон».
«Канониры» одержали четвертую победу в пяти последних матчах и набрали 43 очка. Хозяева занимают 2-е место и пока что отстают от «Ливерпуля» на 4 пункта в борьбе за лидерство. «Астон Вилла» после двух побед подряд имеет 35 пунктов и располагается на 8-й позиции вслед за «Ман Сити».
Прогнозы и ставки
В первом круге «Арсенал» обыграл бирмингемцев со счетом 2:0. При этом в последней встрече на «Эмирейтс» сильнее были львы. Матч закончился с результатом 2:0.
- «Арсенал» — фаворит букмекеров. Коэффициенты составляют 1.63 на хозяев и 6.00 на гостей.
- Аналитики LiveSport.Ru дали прогноз на исход поединка. С ним можно ознакомиться здесь.
- Прогноз искусственного интеллекта: «Арсенал» выиграет с минимальным счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Арсенал» — «Астон Вилла», стартовые составы команд, их статистику, а также коэффициенты букмекеров смотрите на сайте LiveCup.Run.
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