18 января, 20:30 мск, стадион «Эмирейтс» в Лондоне —проведут очную встречу в рамках поединка 22-го тура английской Премьер-лиги.

Обе команды подошли к игре после побед. «Арсенал» в прошлом туре обыграл «Тоттенхэм» 2:1, а «Астон Вилла» со счетом 1:0 обыграла на выезде «Эвертон».

«Канониры» одержали четвертую победу в пяти последних матчах и набрали 43 очка. Хозяева занимают 2-е место и пока что отстают от «Ливерпуля» на 4 пункта в борьбе за лидерство. «Астон Вилла» после двух побед подряд имеет 35 пунктов и располагается на 8-й позиции вслед за «Ман Сити».

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Прогнозы и ставки

В первом круге «Арсенал» обыграл бирмингемцев со счетом 2:0. При этом в последней встрече на «Эмирейтс» сильнее были львы. Матч закончился с результатом 2:0.

«Арсенал» — фаворит букмекеров. Коэффициенты составляют 1.63 на хозяев и 6.00 на гостей.

Аналитики LiveSport.Ru дали прогноз на исход поединка. С ним можно ознакомиться здесь.

Прогноз искусственного интеллекта: «Арсенал» выиграет с минимальным счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Арсенал» — «Астон Вилла», стартовые составы команд, их статистику, а также коэффициенты букмекеров смотрите на сайте LiveCup.Run.

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