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    «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    В поединке 21-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» примет на своем поле «Саутгемптон». Встреча назначена на 16 января 23:00 мск.

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    МЮ выдал пару хороших матчей. «Манкунианцы» смогли вырвать ничью у «Ливерпуля» (2:2) и выбить «Арсенал» из Кубка Англии, одолев «канониров» в серии пенальти. Однако хозяева не выигрывают в АПЛ уже 4 тура, так что в этот раз все будут ждать от них только победу. Сейчас МЮ занимает 15-е место с 23 очками.

    «Саутгемптон» к этому времени набрал только 6 очков. С большой долей вероятности «святые» покинут АПЛ в конце сезона. Их результаты все также остаются плохими и этому нет конца. Гости проиграли 3 последних матча. В прошлый раз «Саутгемптон» на своем поле со счетом 0:5 проиграл «Брентфорду».

    Календарь и таблица АПЛ

    Прогнозы и ставки

    В первом круге «Ман Юнайтед» одержал крупную победу со счетом 3:0.

    • Букмекеры уверены, что «манкунианцы» выйдут победителями встречи. Они дают 1.30 на победу хозяев и 10.5 на победу гостей.

    • Эксперты LiveSport.Ru ждут в первую очередь голов. В своем прогнозе они предложили пару ставок на матч.

    • ИИ рассчитывает на победу МЮ, но с минимальным счетом 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон» смотрите на LiveCup.Run.

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