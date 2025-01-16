В поединке 21-го тура английской Премьер-лигипримет на своем поле. Встреча назначена на 16 января 23:00 мск.

МЮ выдал пару хороших матчей. «Манкунианцы» смогли вырвать ничью у «Ливерпуля» (2:2) и выбить «Арсенал» из Кубка Англии, одолев «канониров» в серии пенальти. Однако хозяева не выигрывают в АПЛ уже 4 тура, так что в этот раз все будут ждать от них только победу. Сейчас МЮ занимает 15-е место с 23 очками.

«Саутгемптон» к этому времени набрал только 6 очков. С большой долей вероятности «святые» покинут АПЛ в конце сезона. Их результаты все также остаются плохими и этому нет конца. Гости проиграли 3 последних матча. В прошлый раз «Саутгемптон» на своем поле со счетом 0:5 проиграл «Брентфорду».

Календарь и таблица АПЛ

Прогнозы и ставки

В первом круге «Ман Юнайтед» одержал крупную победу со счетом 3:0.

Букмекеры уверены, что «манкунианцы» выйдут победителями встречи. Они дают 1.30 на победу хозяев и 10.5 на победу гостей.

Эксперты LiveSport.Ru ждут в первую очередь голов. В своем прогнозе они предложили пару ставок на матч.

ждут в первую очередь голов. В своем прогнозе они предложили пару ставок на матч. ИИ рассчитывает на победу МЮ, но с минимальным счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон» смотрите на LiveCup.Run.

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