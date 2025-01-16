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    «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, АПЛ, 16 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон»
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    Бруну Фернандеш
    16 января в 21-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Саутгемптон». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 16 Января 2025 года

    Манчестер Юнайтед

  • Манчестер
    •  Манчестер Юнайтед 23:00 Саутгемптон

    Саутгемптон

  • Саутгемптон
    •

    «Манчестер Юнайтед»

    Турнирное положение: Манкунианцы в нынешнем сезоне полностью проваливаются. На текущий момент они расположились на 13 месте турнирной таблицы.

    При этом «Манчестер Юнайтед» слабовато атакует, отличившись 23 забитыми мячами в 20 матчах. А вот в свои ворота команда пропустила 28 раз.

    Манчестер Юнайтед — Саутгемптон: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела успешно. Манкунианцы в Кубке Англии прошли «Арсенал» в серии пенальти.

    А вот до того команда расписала мировую с «Ливерпулем» (2:2). При этом поединок с «Ньюкаслом» завершился коллизией (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда уступила 3 раза. В этих поединках «Манчестер Юнайтед» забил 3 мяча при 10 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Джонни Эванс, Мэйсон Маунт — травмированы. Диогу Далот — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Состояние команды: Манкунианцы нынче куда ближе к группе аутсайдеров, чем к лидерам АПЛ. Да и забивает команда в среднем чуть чаще гола за матч.

    Матчи с «Саутгемптоном» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Манчестер Юнайтед» победил 2 раза при 3 паритетах.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально агрессивно. Команда Рубена Аморима должна постепенно выбираться из кризиса.

    «Саутгемптон»

    Турнирное положение: «Святые» нынче твердо стоят на вылет. Ныне команда находится на 20 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Саутгемптон» набрал всего лишь 6 очков в АПЛ. При этом оборона команды дала результативный сбой 44 раза в 20 поединках.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела успешно. «Святые» в Кубке Англии переиграли «Суонси» (3:0).

    До того команда была уничтожена скромным «Брентфордом» (0:5). Да и поединок с «Кристал Пэласом» завершился поражением (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Саутгемптон» добыл одну викторию. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 8 пропущенных.

    Не сыграют: Джек Стивенс, Росс Стюарт — травмированы.

    Состояние команды: «Святые» выглядят без пяти минут обреченным на вылет в Чемпионшип. Команда забила всего 12 мячей в 20 турах.

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    При этом «Саутгемптон» имеет явные проблемы с надежностью тылов. Зато отставание от спасительной 17 позиции составляет 10 очков.

    Команда не обыгрывает «Манчестер Юнайтед» уже 9 лет. Плюс насущные проблемы с реализацией решить все никак не удается.

    Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать строго от обороны. «Святые» будут вполне рады и ничьей.

    Статистика для ставок

    • «Саутгемптон» в среднем пропускает более 2 мячей за матч

    • «Манчестер Юнайтед» не может выиграть 6 матчей кряду

    • Манкунианцы в среднем забивают чуть чаще гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.29. Ничья оценена в 6.00, а победа оппонента — в скромные 9.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.53 и 2.50.

    Прогноз: Команда Аморима явно сильнее аутсайдера, и уж точно будет активно атаковать.

    Манкунианцы явно поднатореют в плане реализации, да и соперник не собирается лишь отсиживаться в тылах.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.30.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в первый тайм завершится паритетом.

    Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.63

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    «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 16.01.2025. Прогнозы на футбол. Голов будет в достатке!
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