Манчестер Юнайтед
Саутгемптон
«Манчестер Юнайтед»
Турнирное положение: Манкунианцы в нынешнем сезоне полностью проваливаются. На текущий момент они расположились на 13 месте турнирной таблицы.
При этом «Манчестер Юнайтед» слабовато атакует, отличившись 23 забитыми мячами в 20 матчах. А вот в свои ворота команда пропустила 28 раз.
Манчестер Юнайтед — Саутгемптон: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела успешно. Манкунианцы в Кубке Англии прошли «Арсенал» в серии пенальти.
А вот до того команда расписала мировую с «Ливерпулем» (2:2). При этом поединок с «Ньюкаслом» завершился коллизией (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда уступила 3 раза. В этих поединках «Манчестер Юнайтед» забил 3 мяча при 10 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Джонни Эванс, Мэйсон Маунт — травмированы. Диогу Далот — дисквалифицирован.
Состояние команды: Манкунианцы нынче куда ближе к группе аутсайдеров, чем к лидерам АПЛ. Да и забивает команда в среднем чуть чаще гола за матч.
Матчи с «Саутгемптоном» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Манчестер Юнайтед» победил 2 раза при 3 паритетах.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально агрессивно. Команда Рубена Аморима должна постепенно выбираться из кризиса.
«Саутгемптон»
Турнирное положение: «Святые» нынче твердо стоят на вылет. Ныне команда находится на 20 строчке турнирной таблицы.
Причем «Саутгемптон» набрал всего лишь 6 очков в АПЛ. При этом оборона команды дала результативный сбой 44 раза в 20 поединках.
Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела успешно. «Святые» в Кубке Англии переиграли «Суонси» (3:0).
До того команда была уничтожена скромным «Брентфордом» (0:5). Да и поединок с «Кристал Пэласом» завершился поражением (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Саутгемптон» добыл одну викторию. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 8 пропущенных.
Не сыграют: Джек Стивенс, Росс Стюарт — травмированы.
Состояние команды: «Святые» выглядят без пяти минут обреченным на вылет в Чемпионшип. Команда забила всего 12 мячей в 20 турах.
При этом «Саутгемптон» имеет явные проблемы с надежностью тылов. Зато отставание от спасительной 17 позиции составляет 10 очков.
Команда не обыгрывает «Манчестер Юнайтед» уже 9 лет. Плюс насущные проблемы с реализацией решить все никак не удается.
Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать строго от обороны. «Святые» будут вполне рады и ничьей.
Статистика для ставок
- «Саутгемптон» в среднем пропускает более 2 мячей за матч
- «Манчестер Юнайтед» не может выиграть 6 матчей кряду
- Манкунианцы в среднем забивают чуть чаще гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.29. Ничья оценена в 6.00, а победа оппонента — в скромные 9.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.53 и 2.50.
- 1.85Арсенал — Тоттенхэм: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.60Барселона — Бетис: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.30Эльче — Атлетико: прогноз и ставкаСегодня в 23:30
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Прогноз: Команда Аморима явно сильнее аутсайдера, и уж точно будет активно атаковать.
Манкунианцы явно поднатореют в плане реализации, да и соперник не собирается лишь отсиживаться в тылах.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.30.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в первый тайм завершится паритетом.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.63