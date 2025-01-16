16 января в 21-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Саутгемптон». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Манчестер Юнайтед»

Турнирное положение: Манкунианцы в нынешнем сезоне полностью проваливаются. На текущий момент они расположились на 13 месте турнирной таблицы.

При этом «Манчестер Юнайтед» слабовато атакует, отличившись 23 забитыми мячами в 20 матчах. А вот в свои ворота команда пропустила 28 раз.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела успешно. Манкунианцы в Кубке Англии прошли «Арсенал» в серии пенальти.

А вот до того команда расписала мировую с «Ливерпулем» (2:2). При этом поединок с «Ньюкаслом» завершился коллизией (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда уступила 3 раза. В этих поединках «Манчестер Юнайтед» забил 3 мяча при 10 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Джонни Эванс, Мэйсон Маунт — травмированы. Диогу Далот — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: Манкунианцы нынче куда ближе к группе аутсайдеров, чем к лидерам АПЛ. Да и забивает команда в среднем чуть чаще гола за матч.

Матчи с «Саутгемптоном» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Манчестер Юнайтед» победил 2 раза при 3 паритетах.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально агрессивно. Команда Рубена Аморима должна постепенно выбираться из кризиса.

«Саутгемптон»

Турнирное положение: «Святые» нынче твердо стоят на вылет. Ныне команда находится на 20 строчке турнирной таблицы.

Причем «Саутгемптон» набрал всего лишь 6 очков в АПЛ. При этом оборона команды дала результативный сбой 44 раза в 20 поединках.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела успешно. «Святые» в Кубке Англии переиграли «Суонси» (3:0).

До того команда была уничтожена скромным «Брентфордом» (0:5). Да и поединок с «Кристал Пэласом» завершился поражением (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Саутгемптон» добыл одну викторию. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 8 пропущенных.

Не сыграют: Джек Стивенс, Росс Стюарт — травмированы.

Состояние команды: «Святые» выглядят без пяти минут обреченным на вылет в Чемпионшип. Команда забила всего 12 мячей в 20 турах.

При этом «Саутгемптон» имеет явные проблемы с надежностью тылов. Зато отставание от спасительной 17 позиции составляет 10 очков.

Команда не обыгрывает «Манчестер Юнайтед» уже 9 лет. Плюс насущные проблемы с реализацией решить все никак не удается.

Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать строго от обороны. «Святые» будут вполне рады и ничьей.

Статистика для ставок

«Саутгемптон» в среднем пропускает более 2 мячей за матч

«Манчестер Юнайтед» не может выиграть 6 матчей кряду

Манкунианцы в среднем забивают чуть чаще гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.29. Ничья оценена в 6.00, а победа оппонента — в скромные 9.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.53 и 2.50.

Прогноз: Команда Аморима явно сильнее аутсайдера, и уж точно будет активно атаковать.

Манкунианцы явно поднатореют в плане реализации, да и соперник не собирается лишь отсиживаться в тылах.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первый тайм завершится паритетом.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.63