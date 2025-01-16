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    «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 21-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон»

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    «Манчестер Юнайтед» на своем поле сыграет с «Саутгемптоном» в рамках 21-го тура чемпионата Англии. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 23 очка в 20-ти матчах. На счету «красных дьяволов» 6 побед, 5 ничьих и 9 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 23:28.

    В четырех последних матчах АПЛ команда Рубена Аморима заработала лишь одно очко, сыграв вничью с «Ливерпулем» (2:2) на выезде в крайнем туре. До этого «Манчестер Юнайтед» потерпел три сухих поражения подряд, уступив «Ньюкаслу» (0:2), «Вулверхэмптону» (0:2) и «Борнмуту» (0:3).

    На прошлых выходных «красные дьяволы» встречались с «Арсеналом» в матче 1/32 финала Кубка Англии. Основное и дополнительное завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались футболисты «Манчестер Юнайтед».

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    «Саутгемптон»

    «Саутгемптон» находится на последнем месте в турнирной таблице АПЛ. «Святые» одержали всего одну победу, 3 раза сыграли вничью и потерпели 16 поражений, набрав 6 очков. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 12:44.

    После назначения Ивана Юрича на пост главного тренера «Саутгемптон» проиграл все три матча в АПЛ, уступив «Вест Хэму» (0:1), «Кристал Пэлас» (1:2) и «Брентфорду» (0:5).

    В прошедшую субботу «святые» разгромили «Суонси» (3:0) в матче 1/32 финала Кубка Англии. Соперником «Саутгемптона» по следующему раунду станет «Бёрнли».

    Личные встречи

    В матче первого круга «Манчестер Юнайтед» разгромил соперника в гостях со счетом 3:0. В последних 10-ти матчах «красные дьяволы» одержали 5 побед и еще 5 раз была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон» с коэффициентом 2.30.

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