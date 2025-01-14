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    Виллиан Жозе ушел из «Спартака»

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    Пресс-служба московского «Спартака» сообщила об уходе форварда Виллиана Жозе. Стороны расстались по взаимному согласию сторон.

    Виллиан Жозе
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    Виллиан Жозе

    «Официально: "Спартак" расстался с Виллианом Жозе по соглашению сторон. Бразилец присоединился к нам летом прошлого года и запомнился красивым победным голом со штрафного в кубковом дерби с "Динамо". Желаем нападающему удачи в дальнейшей карьере!» — сказано в сообщении пресс-службы «Спартака».

    В нынешнем сезоне Жозе сыграл за «Спартак» 13 матчей во всех турнирах. У форварда один забитый гол.

    Нынешнее соглашение с нападающим истекает в июне 2026 года.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Спартак» находится на 3-м месте в таблице РПЛ, набрав 37 очков.

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