Виллиан Жозе ушел из «Спартака»

Виллиан Жозе Фото: globallookpress.com
«Официально: "Спартак" расстался с Виллианом Жозе по соглашению сторон. Бразилец присоединился к нам летом прошлого года и запомнился красивым победным голом со штрафного в кубковом дерби с "Динамо". Желаем нападающему удачи в дальнейшей карьере!» — сказано в сообщении пресс-службы «Спартака».
В нынешнем сезоне Жозе сыграл за «Спартак» 13 матчей во всех турнирах. У форварда один забитый гол.
Нынешнее соглашение с нападающим истекает в июне 2026 года.
«Спартак» находится на 3-м месте в таблице РПЛ, набрав 37 очков.