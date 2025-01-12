Игрок «Реала» Вальверде: Иногда мы слишком сильно верим в себя

Полузащитникподелился мыслями перед финальным матчем Суперкубка Испании против

«Если ты проигрываешь, то у тебя кипит кровь, если выигрываешь, то ты в эйфории. У "Реала" могут быть хорошие матчи, а могут — и плохие. Но наша команда является той, которая всегда стремится выигрывать всё. Я поддерживаю такой подход.

Нам необходимо продолжать работать со спокойствием. Два наших поражения (в матчах с "Барселоной") пошли нам на пользу, ведь иногда мы слишком сильно верим в себя», — приводит слова Вальверде Marca.

Матч между «Реалом» и «Барселоной» в рамках финала Суперкубка Испании состоится сегодня, 12-го января в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.