Мадридский «Реал» и «Барселона» сыграют между собой в матче за Суперкубок Испании. Игра состоится в Саудовской Аравии в городе Джидда и начнется в 22:00 по московскому времени. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном, присоединяйтесь!

До матча

«Реал»

«Реал» 13 раз выигрывал Суперкубок Испании и еще 6 раз уступал в финалах. В случае победы над «Барселоной» мадридцы сравняются с «сине-гранатовыми» по количеству титулов в этом турнире.

В прошлом году «Реал» стал чемпионом Испании и благодаря этому пробился в мини-турнир Суперкубка страны. В полуфинале мадридцы играли с «Мальоркой» и добились крупной победы со счетом 3:0. Беллингем и Родриго оформили по голу, еще один мяч был забит в результате автогола Вальента.

«Реал» является лидером турнирной таблицы текущего сезона Ла Лиги, набрав 43 очка в 19-ти матчах. В крайнем туре команда Карло Анчелотти одержала волевую победу в меньшинстве над «Валенсией» — 2:1.

«Барселона»

«Барселона» является рекордсменом по количеству побед в Суперкубке Испании. «Сине-гранатовые» 14 раз выигрывали этот трофей и еще 12 раз играли в финале. Год назад «Барселона» уступила в решающем матче «Реалу» со счетом 1:4.

На текущий турнир каталонцы пробились благодаря серебряным медалям, завоеванным в прошлом сезоне Ла Лиги. В полуфинале команда Ханси Флика встретилась с «Атлетиком» и обыграла басков со счетом 2:0 — голы забили Гави и Ямаль.

В чемпионате Испании «Барселона» идет на третьей строчке, набрав 38 очков в 19-ти матчах. В крайнем туре «сине-гранатовые» проиграли на своем поле мадридскому «Атлетико» — 1:2.

Личные встречи

Последний раз команды встречались в октябре прошлого года. Матч 11-го тура Ла Лиги завершился крупной победой «Барселоны» со счетом 4:0.

В последних 10-ти встречах на счету каждой из команд по 5 побед.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Реал» — «Барселона» с коэффициентом 1.80.