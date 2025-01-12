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    Врач «Спартака»: Бабич будет готов к возобновлению сезона на сто процентов

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    Главный врач «Спартака» Кирилл Козлов рассказал о состоянии футболистов после зимнего отпуска.

    Срджан Бабич
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    Срджан Бабич

    «Вчера все игроки в полном составе вернулись в расположение команды клуба. Все игроки прибыли и начали обследование. С нашей стороны идет контроль состояния игроков, по итогам анализируем полученные данные и совместно с тренером по физподготовке формируем программу на предстоящие сборы.

    Бабичу было проведено запланированное оперативное лечение, все прошло хорошо, после он получал качественную помощь. Сегодня он проходит без ограничений всех специалистов. По результатам будем готовить индивидуальную программу.

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    • Бабич, как и все игроки, обладают мужественным характером. Он получил травму, находясь в сборной Сербии. Совместным усилием мы сделали так, чтобы он провел матчи против ведущих клубов страны. Он будет готов к возобновлению сезона на сто процентов.

    Никита Чернов будет тренироваться на сборах с командой без ограничений», — приводит слова Козлова Sport24.

    «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.

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