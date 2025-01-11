Тарханов сравнил матч «Реал» — «Барселона» с биатлоном и лыжными гонками

Российский тренерподелился ожиданиями от предстоящем матча междув рамках финала Суперкубка Испании.

«Всегда болею за "Барселону", и этот матч исключением не станет. Думаю, будет яркая игра. Тем более что полуфиналы получились очень хорошие.

В атакующих действиях обе команды выглядят прекрасно. Мне такие матчи очень нравятся: атака на атаку, постоянно что‑то меняется, все очень динамично. Подобные игры завораживают. Это очень похоже на биатлон или лыжные гонки, где постоянно что‑то меняется, чуть ли не каждую секунду смена позиций. Считаю, что именно таким будет предстоящий матч. Будет очень острая борьба», — сказал Тарханов «Матч ТВ».

Матч между «Реалом» и «Барселоной» состоится завтра, 12-го января в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.